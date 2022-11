Erdoğan: Turist sayısı ve turizm gelirinde ülkemizin zirve noktasını yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir otelde düzenlenen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin bütün bölgeleri ve şehirleriyle turizm sektörünün gelişip büyümesine uygun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Her ne kadar küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz. Turist başına gecelik harcamanın 1000 dolara yaklaşması, verilen emeklerin karşılığının alınmaya başlandığının işaretidir. Türkiye'nin 2021'de dünyada turist sayısında dördüncü, turizm gelirinde sekizinci sıraya yükselmiş olması bu yıl çok daha iyi yerlere geleceğimizin habercisidir.

Sahip olduğumuz, bakanlık belgeli 4 bin 768 konaklama tesisi ve 1 milyon 85 bin yatak kapasitesini yeni yatırımlarla takviye ediyoruz. Basit konaklama işletme belgeli olanlarla beraber toplam faal tesis sayımız 20 binin, yatak kapasitemiz 1 milyon 730 binin üzerine çıkıyor. Dünyada giderek önem kazanan, çevreye duyarlı yani yeşil yıldızlı tesis sayımız da hızla artıyor. Bu yılın ilk 10 ayında 193 milyon gecelemeyi geride bırakan sektörümüzü tüm yatırımcıları, işletmecileri ve çalışanlarıyla şahsım ve ülkem adına tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bini bulan üye ve 800 bine yaklaşan yatak kapasitesiyle sektörün en büyük sivil toplum temsilcisi olan TÜROFED'in de bu başarıda pay sahibi olduğunu söyledi.

Geleneksel misafirperverliğini modern işletmecilik anlayışıyla harmanlayan Türkiye'yi turizmde bir dünya markası haline getiren herkese şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Turizmdeki rakiplerimizin küresel krizlerin etkisiyle irtifa kaybettiği şu dönemde bizim çok daha fazla çalışarak dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır. Millet olarak en büyük vasfımız olan krizleri fırsata çevirme maharetimizi, ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek tekrar göstereceğimizden kimse şüphe duymasın. Sadece turizm sektöründe, halihazırda 609 yeni tesis ve 143 bini aşkın yeni yatak kapasitesine sahip yatırımların sürmesi bu gerçeğin ifadesidir. Üstelik elimizde deniz, kum, güneş turizminin ötesinde hala potansiyelinin çok azını değerlendirebildiğimiz daha pek çok imkan var. Terörden arındırdığımız Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin medeniyetlerin binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen güzellikleri bunlardan biridir. Altyapısındaki gücümüzü ispatladığımız sağlık turizmi bunlardan biridir. Anadolu'nun dört bir yanına uzanan ve her birinin ayrı hikayesi, ayrı efsanesi olan seyahat rotalarımız bunlardan biridir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız coğrafyanın kıymetini çoğu defa biz yeterince bilmiyor olabiliriz ama dışarıdan gelen, dışarıdan bakan herkes bu zenginliği hemen fark ediyor. Bu büyük hazineyi en iyi değerlendirmesi gereken de turizm sektörüdür. Turizmde artık çıraklık ve kalfalık dönemimizi bitirdik, ustalık aşamasındayız. Dolayısıyla yaptığımız her yatırımın, her tesisimizin işletmesini, yürüttüğümüz her faaliyeti bu güce ve birikime uygun şekilde gerçekleştirmeliyiz. Gelişmiş ülkelerin çoğunda yetişmiş insan gücü eksiği sebebiyle işlerin aksadığı, homurtuların yükseldiği bir dönemde ustalığımızı daha iyi konuşturmalıyız. TÜROFED üyeleri başta olmak üzere turizmcilerimizin her biri, bu doğrultuda atacakları adımlarda hükümetimizin desteğini yanlarında bulacaklarından emin olsunlar." ifadelerini kullandı.

"Yatırımcı düşmanlığıyla siyaset yapmadık"

Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin kimliğine, meşrebine, kökenine bakmadıklarını, ülkeye kazandırılan eserlere, millete yapılan hizmete baktıklarını söyleyen Erdoğan, "Hayatımızın hiçbir döneminde yatırımcı düşmanlığıyla siyaset yapmadık, bundan sonra da yapmayız. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına, geçmiş eksikleri gidermiş, altyapımızı kurmuş, bölgesel ve küresel yüzümüzü tahkim etmiş olarak giriyoruz. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için son 20 yılda verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin sizler de şahidisiniz. Şimdi önümüzde, adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni bir dönem açılıyor. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte inşa edeceğiz." dedi.