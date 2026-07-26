Erdoğan, Türk çayı doğal üretim avantajını değere dönüştürmeli

Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan başkanlığındaki yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Azerbaycan’ın önemli çay üretim merkezlerinden Lenkeran bölgesine araştırma ve inceleme gezisi düzenledi. Ziyaret kapsamında bölgedeki çay bahçelerini gezerek bölgenin en önemli tesislerinden Astara Çay Fabrikasının üretim hatları yerinde gözlemlendiklerini söyleyen Mehmet Erdoğan, Lenkeran’da yüksek standartlarda üretim yapan tesisleri görme fırsatı bulduklarını belirtti. Burada üretilen bazı özel butik çayların kilogram fiyatının, Azerbaycan para birimiyle 800 ila 1000 Manat (yaklaşık 20 bin Türk Lirası) gibi yüksek rakamlardan alıcı bulduğunu söyleyen Erdoğan, “ Bu durum, sektörümüzün geleceği ve katma değerli üretime yönelmesi açısından örnek alınması gereken çok önemli bir model. Rize çayının değerini ve kalitesini artıracak bu tarz uygulamalar üzerinde çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Azerbaycan’da uygulanan hasat tekniklerinin de oldukça dikkat çekici olduğunu belirten Erdoğan, üreticilerin öncelikle çay filizinin en üst kısmındaki genç yaprakları son derece hassas bir şekilde elle topladıklarını ifade etti. Kalan yaprakların ise bitki üzerinde mutlaka yeşil aksam bırakılacak özel bir yöntemle hasat edildiğini aktaran Erdoğan, bu uygulamanın hem çay bitkisinin sağlığını koruduğunu hem de sonraki sürgünler için verimliliği artırdığını, bu tekniklerin bölge çaycılığına uyarlanabilirliğini değerlendireceklerini söyledi.

Dünyanın en doğal çayını üretiyoruz

Açıklamasında Türkiye’nin çay tarımı yapılan diğer ülkelere kıyasla benzersiz bir iklim avantajına sahip olduğunu bir kez daha gördüklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Azerbaycan’daki çay bahçelerinin kurumaması için çok ciddi bir yapay sulama sisteminin kurulduğunu ve düzenli sulama yapıldığını gördük. Ayrıca sıcak iklim nedeniyle çay bahçelerinde böceklenme yaşandığından, belirli periyotlarla kimyasal ilaçlama yapılmak zorunda kalınıyor. Bu durum, ülkemizin sahip olduğu eşsiz mikro klimanın değerini bir kez daha ortaya koyuyor. Bizim coğrafyamızda kış aylarında çaylıkların üzerine kar yağması, doğal bir koruma sağlayarak böceklenmeyi tamamen engelliyor. Bu sayede Türk çayı üretilirken hiçbir şekilde zirai ilaç kullanılmıyor. İnanıyorum ki çay sektörümüzdeki yapısal sorunları hızla çözüme kavuşturabilirsek, tamamen doğal yöntemlerle ürettiğimiz kaliteli Türk çayını dünya pazarlarında hak ettiği yüksek değerle satabiliriz."