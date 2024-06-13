Erdoğan ve Özel emekli maaşı ve asgari ücreti konuştu: Vergide adalet nasıl sağlanacak?

Siyasette normalleşme adımı olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir araya geldiği görüşmeden popülist söylemlerin dışında emekli maaşı ve asgari ücretin yükseltilmesi için makro bir çözüm bulunması konusunda uzlaşı çıktı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre bu kapsamda vergide adaletin sağlanması ve vergi gelirinin artırılması için ortak çalışma yapılmasına karar verildi. Görüşme sonrası çıkan uzlaşıyla birlikte AK Parti iktidarının aylardır üzerinde çalıştığı torba kanuna eklemeler yapılabileceği ifade ediliyor.

İki parti bir araya gelebilir

Çok kazananın çok vergi ödeyeceği bir sistemin hedeflendiği ve gelire göre doğalgaz tarifesi uygulamasının gündemde olduğu torba kanunun 30 maddesinin, Meclis tatile girmeden önce görüşülmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Özel ve Erdoğan’ın bir buçuk saat süren görüşmesinde iki lider, “Tüm ekonomik beklentilerin karşılanması için makro bir çözüme ihtiyaç olduğu” konusunda uzlaştı. Bu çözüm ise adaletli bir vergi sisteminin sağlanması ve bunun için Meclis’te bir komisyon kurulması görüşü tartışıldı.

Özel’in çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasının esas olduğunu, bunun yanında mevcut bütçenin gelir ve giderleri üzerinde de mali çalışma yapılması ve adaletsizliği giderecek tedbirler alınması gerektiğini söylediği ifade edildi. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP’nin ekonomi kadrolarının, adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması talebi konusunda bir araya gelebileceği bildirildi.

Torba yasa hazırlanıyor

AK Parti bir süredir vergi düzenlemelerinin yer aldığı bir torba yasa üzerinde çalışıyor. Ancak 1 Temmuz’da Meclis tatile gireceği için 60 maddelik torba yasanın yetişmeyeceği, tatil öncesi 30 maddenin yasalaşacağı, Meclis açıldığında da geri kalan maddelerin görüşüleceği ifade ediliyor. Torba yasada vergi sisteminde zenginden daha fazla vergi alınması ve dar gelirliye doğalgazda sübvansiyon sağlanması planlanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji yatırımları teşvik edilecek ve bazı vergi muafiyetleri kaldırılacak. Kripto para gibi sermaye piyasası işlemlerine vergi getirilmesi de tartışılıyor.

Doğalgazda gelire göre tarife dönemi

Mevzuatın baştan sona ele alındığı torba yasa ile gelire göre doğalgaz tarife dönemi başlatılacak. Geliri iyi olan faturanın tamamını öderken, dar gelirli ise faturanın üçte birini verecek. Ekonomiye bir katkısı olmadığı değerlendirilen bazı vergi muafiyetlerinin kaldırılması da gündemde. Bu yolla bütçe gelirleri artırılarak yoksul kesimlerin desteklenebilmesi için kaynak oluşturulması hedefleniyor.