Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Düşük faiz politikamızın olumlu etkilerini daha çok hissedeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Savunma sanayiinde Türkiye şampiyonlar ligine yükselmiştir. Bu alanda 20 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük bir başarı hikayesi yazdık. Savunma sanayi ana ve alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları, geliştirdiği özgün ürünleri ve ihracatı ile ülkemizi lokomotif sektörlerinden biri haline dönüşmüştür. 20 yıl önce savunma sanayiinde hizmet gösteren firma sayımız 56 iken bugün aynı alanda bin 600’den fazla firmamız bulunuyor. Göreve geldiğimizde 62 savunma projesi yürütülürken, yarısı son 6-7 yılda başlatılanlar olmak üzere bugün bu sayı 757’yi geçti. Savunma projelerimizin bütçesini yaklaşık 5.5 milyar dolardan, ihale süreci devam edenlerle birlikte 75 milyar doların üzerine çıkardık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken, bu sene 4 milyar doları aşacağımıza inanıyorum." dedi.

“Petrol üretimimizi günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz”

Benzer başarı örneklerinin havacılık, enerji, otomotiv ve yazılım gibi pek çok sektörde yaşandığını söyleyen Erdoğan, “Göreve geldiğimizde adeta iflasın eşiğinde olan THY bugün yolcu sayısında rekordan rekora koşuyor. Diğer havayolu şirketleri salgının açtığı yaraları sarmaya uğraşırken THY sektördeki öncü rolünü günde güne tahkim ediyor. Enerjide kendi sismik araştırma ve sondaj gemilerimizde Karadeniz’de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazla yeni bir dönemi başlattık. Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan sınırlarımız içinde ve dışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerimizi kendimiz yürütebiliyoruz. Karadeniz gazını milli sistemimize dahil etme çalışmalarımız sürerken, son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizde müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Muhalefete TOGG eleştirisi

Erdoğan, “29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 99’uncu yılına armağan olarak TOGG’un Gemlik’teki üretim üssünü hizmete açtık. Üretim ekibinin ‘akıllı cihaz’ diye tarif ettiği TOGG'un testleri devam ediyor. İnşallah birkaç ay içinde Türkiye’nin gurur vesilesi olacak TOGG’u yollarımızda görmeye başlıyoruz. Bundan 60 yıl önce algı üzerine kurulu propagandalarla devrim otomobillerini engelleyenlere cevabımızı Gemlik’ten devrin otomobili ile verdik.” ifadelerini kullandı.

TOGG açılışına katılmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu:

“Davet edildiği halde TOGG’un fabrika açılışına gelmeyip 10 bin kilometre öteye hamburger yemeye giden, kendi ülkesindeki teknolojilerden habersiz vizontele muhalefetini kendi cahilliği ile baş başa bırakıyorum.”

"Olumlu etkileri daha çok hissedeceğiz"

Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl yüzde 11.4’lük büyüme ile G20 içinde ilk sıraya yerleştik. Bunu da birilerinin iddia ettiği gibi tüketime dayalı değil üreterek başardık. Bu büyüme oranına ulaşılmasında mal ve hizmet ihracatının katkısı 5.3 puan gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Küresel düzeyde resesyon endişesinin arttığı bir dönemde 2022 yılının ilk üç çeyreğinde ekonomik büyümemiz devam etti. İhracatımız 255 milyar dolarlık yıl sonu hedefine yaklaşıyor. Organize Sanayi Bölgelerimiz, fabrikalarımız çoğu zaman 3 vardiya sistemiyle harıl harıl çalışıyor. Avrupası ve Amerika'sı dahil tüm dünyanın en büyük sıkıntı kaynağı olan hayat pahalılığı meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Üretimi, istihdamı, ihracatı önceleyen düşük faiz politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini yakında daha çok hissedeceğiz. Türkiye’yi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.