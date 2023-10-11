Erdoğan'dan fahiş fiyat uyarısı
26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi’nde konuştu.
Konuşmasında, "Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık." diyen Erdoğan, "Alınan tedbirler, kesilen cezalar sayesinde otomotiv piyasasındaki spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız." dedi.
Erdoğan, "Sayı itibarıyla ticaret hayatımızın çoğunluğunu temsil eden esnaf, tüccar, KOBİ'lerimizi agresif ticaret hamleleri karşısında koruyacağız." diye konuştu.