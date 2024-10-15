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Ericsson'un satışları ve kârı beklentilerin üzerinde

İsveç merkezli Ericsson, Kuzey Amerika'da 5G donanımına yönelik talebin iyileşmesi sayesinde, satış ve kâr rakamlarını beklentilerin üzerine çıkardı.

Haber Merkezi
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Ericsson'un satışları ve kârı beklentilerin üzerinde
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Kuzey Amerikalı mobil operatörlerden gelen talebin son iki yılda azalması, Ericsson ve Nokia gibi şirketleri Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda büyüme arayışına yönelmek zorunda bıraktı. Bu durum, genellikle kârlarından taviz vermelerini gerektirdi.

Net satışlar %4 düşerek 61,8 milyar İsveç kronuna (5,92 milyar dolar) gerilese de 61,6 milyar dolarlık beklentileri aştı. Kuzey Amerika'daki satışlar ise %50'den fazla artarak 20,4 milyar krona ulaştı.

Ericsson'un değer düşüklükleri hariç düzeltilmiş çekirdek kazancı, bir önceki yıl bildirilen 3,9 milyar kron ile karşılaştırıldığında 7,33 milyar kron olarak gerçekleşti ve analistlerin ortalama 5,75 milyar kronluk tahmini aştı.

"Genel pazarın istikrara kavuştuğuna dair işaretler görüyoruz"

CEO Borje Ekholm yaptığı açıklamada, "Erken benimseyen bir pazar olarak Kuzey Amerika'nın büyümeye dönmesiyle genel pazarın istikrara kavuştuğuna dair işaretler görüyoruz" açıklamasında bulundu. 

Araştırma şirketi Dell'Oro, küresel ağ ekipmanı pazarının 2024 yılında %8 ila %10 arasında düşeceğini tahmin ediyor.

CFO Lars Sandström bir röportajda "Kuzey Amerika çok düşük seviyelerden toparlanıyor, geçen yıl 3. çeyrek en düşük çeyreğimizdi, bu nedenle yüzde puan olarak büyüme çok büyük oluyor, ancak aynı zamanda çok güçlü bir çeyrek" dedi.

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