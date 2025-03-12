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Erik fiyatıyla cep yakıyor! Kilosu dudak uçuklattı

Mart ayı ile birlikte manav tezgahları da şenlendi. Bahar aylarının habercisi sayılan meyvelerden erik ve çağla manavlarda satılmaya başladı. Ancak fiyatı cep yakıyor. Eriğin kilosun 4 bin liradan satışa sunulunca, satıcılar tane hesabına geçti. Eriğin tanesi 40 liradan satılıyor.

Haber Merkezi
ANKA
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Erik fiyatıyla cep yakıyor! Kilosu dudak uçuklattı
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Bilecik’te manavlarda erik ve çağla satışı başladı. Eriğin tanesi 40 liradan satılırken, çağlanın kilosu ise 350 liradan alıcı buluyor. Erik kilogram bazında 4 bin liraya denk geldiği için alıcı bulabilmesi için 50 gramlık küçük paketler halinde satılıyor.

Kilosu dudak uçuklatıyor

Bir pakette 5-6 tane erik bulunduğunu belirten esnaf Metin Önder, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an paketi 200 TL. 50 gram geliyor. Yani kilosu 4 bin liraya geliyor. İznik’ten geliyor. Ama sera, normal bahçe eriği değil. Şu an özel durumlar için genelde tercih ediliyor. Ama parası olan için sıkıntı yok. Genelde hamile bayanlar, aşerenler tercih ediyor. Ama parası varsa da acımıyor. Pakette 6 tane olan var 5 tane olan var. 6 tane olanda tanesi 33 liraya, 5 tane olanda tanesi 40 liraya geliyor."

"Etikete 'maalesef' yazdık"

Çağlanın kilosunun 350 liradan satışa sunulduğunu aktaran Önder, etiketin üzerine de bu fiyatların kendilerinden kaynaklanmadığını belirtmek için, "Maalesef yarım 175 :(" yazdıklarını belirterek, "Bu senenin çağla satışına da başladık. Şu an Marmaris Datça’dan gelmekte. Kilosu 350 liradan başladı. İnşallah onun da bayramdan sonra düşmesini bekliyoruz. Çağlaya talep şu an erik kadar değil, ama çağla da tercih eden oluyor. 'Maalesef' yazdık çünkü yüksek fiyat olduğunda 'maalesef' kelimesini kullanıyoruz, insanlar bizim yüzümüzden olduğunu anlamasın" diye konuştu.

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