Erkalıp, 2025'i ağırlıklı olarak yerel projelerle tamamladı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Ermetal bünyesinde faaliyet gösteren Erkalıp, 2025 yılında ağırlıklı olarak grup şirketi Ermetal Otomotiv projelerine odaklandı. Renault, Ford Otosan ve Tofaş için yürütülen çok sayıda projede kalıp ve fikstür imalatlarının tamamlandığını belirten Ermetal Şirketler Grubu CEO’su Yesari Süalp, yıl boyunca devreye alma çalışmalarının yoğunlaştığını ifade etti.

Renault XDD Lot4, X8310 Flexevan, DZ110 ve X1317; Ford Otosan V363, V363 MCA, V710 ve J74; Tofaş KO ve KO-NA projeleri kapsamında üretilen kalıp ve fikstürlerin büyük bölümünün Ermetal üretim hatlarına teslim edildiğini aktaran Süalp, 2025’in son çeyreğinde Tofaş K9 projesinin de başladığını söyledi. Bu projenin CNC ve montaj süreçlerinin halen devam ettiğini kaydeden Süalp, “2025’i ağırlıklı olarak yerel projelerle ve 6,5 milyon Euro ciroyla tamamladık” dedi.

2026 beklentileri zayıf

Yesari Süalp, 2025 yılını üretim ve ciro açısından tamamlamalarına rağmen, yeni proje eksikliği, Çin rekabeti ve nitelikli iş gücü kaybının sektörü ciddi bir kırılganlığa sürüklediğini söyledi. Süalp’e göre mevcut koşullar, 2026 yılına ilişkin beklentileri de olumsuz etkiliyor. Yesari Süalp, 2026 yılına ilişkin tabloyu ise temkinli ve karamsar ifadelerle değerlendirdi.

Türkiye’de otomotiv ana sanayilerinin ellerinde netleşmiş yeni projelerin bulunmadığını vurgulayan Süalp, mevcut projelerin ise fiyat avantajı nedeniyle Uzak Doğu’ya kaydığını dile getirdi. “2025’te başlayan sorunların önümüzdeki birkaç yıl daha süreceği görülüyor” diyen Yesari Süalp, yeni proje yokluğunun yalnızca ciroyu değil, yatırım ve istihdam kararlarını da doğrudan etkilediğini söyledi.

Bu süreçte bazı deneyimli çalışanlarla yolların ayrılmak zorunda kalındığını belirten Süalp, bunun sektör adına son derece olumsuz bir gelişme olduğunun altını çizdi. Yeni proje eksikliği nedeniyle 2026 ciro hedeflerinin baskı altında olacağını belirten Süalp, “Bu yılın hedeflerini yakalamakta dahi zorlanacağız” değerlendirmesinde bulundu.