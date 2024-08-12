Erken hasat kuru üzümde verim kaybına neden oluyor

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa’da geçtiğimiz yıla göre rekoltede yükselme gözlenirken daha önceki yıllara göre rekolte düşük kaldı. Üzümün doğuşundan kaynaklanan rekolte düşüklüğü dikkatsiz kurutmada daha da verim kaybına ve üreticinin de zarar etmesine neden oluyor. Üreticilerin kurutmada fazladan kayıp yaşamamaları için Manisa Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, kuru üzüm üreticilerine kilogramda en az kayıp yaşamaları için tavsiyelerde bulundu. Rekoltede düşüş olduğuna dikkat çeken Ünal, “Bu yıl Sultani çekirdeksizde hasadımız başladı. Sofralık hasatlar kısmen devam ediyor ancak kısmen kurutmalık üzümlerde de hasatlar başladı. Bir ay kadar devam edecek. Bu yıl 10 gün kadar erken hasadımız söz konusu. Rekolte konusunda Tarım ve Orman Bakanımızın da açıkladığı üzere geçen yıldan iyi durumda olsak bile normal yıla göre biraz düşüş söz konusu. Bu da doğuştan kaynaklanıyor. Kaliteyle ilgili çok sıkıntı olmasa bile bu yıl doğuşlardan dolayı salkım sayısından dolayı rekoltede düşüş var” dedi.

“Erken hasat kuru üzümde kilogram kaybına neden oluyor”

Üzümünü kuru olarak satmak isteyen çiftçilere tavsiyelerde bulunan Ünal, “Kuru üzüm hasadında dikkat edebileceğimiz en önemli husus kuru madde birikimi. Normalde 22-23 kuru maddede hasat etmemiz gerekiyor. Eğer daha önce hasat yaparsak kilogram başında kaybımız olur. Düşük bir rekoltede erken hasattan dolayı kuru üzüm veriminin kaybının olması üreticinin daha fazla zarar etmesine daha az ürün almasına neden olacak” dedi.

Üzümün sergiden çok erken ya da gereğinden fazla geç kaldırmanın da kilogram kaybına neden olabileceğinin altını çizen Ünal, “Ürünümüzü normal kuru maddede kestik. Sergimize serdik. Ondan sonra da ne zaman kaldıracağımız önemli. Normalde sergiden kalkması yüzde 11-13 nem içeriğinde sergiden kalkması lazım. Üreticimizin bir çoğu tecrübeli. Ellerine kuru üzümü aldıkları zaman topak halinde kalmaması dağılması gerekiyor. Erken kaldırırsak kuru üzümün başındaki çöplerin diğer kuru üzümlere zarar vermesi söz konusu oluyor. Nemden ötürü de depolamada olumsuzluklar meydana geliyor. Sergiden geç kaldırırsak bu sefer de nem oranı çok düşüyor. Nem oranı çok düştüğü için savurmada çok sıkıntı olabiliyor. Bu üzümün çöpünden temizlemek için savuruyoruz. Üzümün ağırlık kaybından dolayı uçması ve bu da verim kaybına neden oluyor. Hem hasat tarihi hem de sergiden kaldırma özellikle bu yıl gibi ürünün az olduğu yıllarda daha da önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

"Yüksek sıcaklık, hafif bir rüzgar kuru üzüm için ideal bir ortam"

Hava şartlarının da önemli olduğunu belirten Ünal, “Hava bizim için çok büyük bir etken. Bu yıl hasadın 10 gün kadar öne gelmesi ekoloji yani hava ve iklim değerleri. Sergide de bizim en büyük riskimiz geçmiş yıllarda yaşadığımız yağmur riski. Kuru üzüm bölgelerinde şu an için yağmur riski gözükmüyor. Üreticilerimiz serdikleri ürünün doğru bandırma çözeltisinde bandırdıktan sonra serdikleri ürünün kuruma randımanlarını takip etmeleri gerekiyor. Yüksek sıcaklık hafif bir rüzgar kuru üzüm için ideal bir ortam” dedi.