  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ermenistan ile doğrudan ticaret başlıyor
Takip Et

Ermenistan ile doğrudan ticaret başlıyor

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ermenistan ile Türkiye arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin çalışmaların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını bildirdi. Keçeli ikili ticarette artık varış ve çıkış noktalarının Ermenistan/Türkiye olarak yazılabileceğini bildirdi

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ermenistan ile doğrudan ticaret başlıyor
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye ile Ermenistan arasında 2022 yılından bu yana devam eden normalleşme süreci çerçevesinde güven artırıcı adımlar kapsamında Ermenistan ile doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıkların 11 Mayıs 2026 itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Ülkeler arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik teknik ve bürokratik çalışmaların ise sürdüğünü dile getiren Keçeli, “Hayata geçirilen yeni düzenleme sayesinde Türkiye’den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan’a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktasının “Ermenistan/Türkiye” şeklinde yazılabilmesi mümkün hale gelmiştir” dedi.

Keçeli, “Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde yakalanan tarihi fırsatın ışığında Türkiye, bölgede iktisadi münasebetlerin geliştirilmesine ve iş birliğinin tüm bölge ülkeleri ile halklarının yararına daha da ilerletilmesine katkı sunmaya devam edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlarEn yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel oranlarEkonomi
Pentagon iddiaları ve Trump mesajı: ABD-İran arasında diplomasi tıkandı mı?Pentagon iddiaları ve Trump mesajı: ABD-İran arasında diplomasi tıkandı mı?Dünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 13 Mayıs 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
DSÖ uyardı: Ülkeler yeni hantavirüs vakalarına karşı hazırlıklı olmalıDSÖ uyardı: Ülkeler yeni hantavirüs vakalarına karşı hazırlıklı olmalıDünya