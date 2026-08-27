Erzincan'da 2 jeotermal kaynak kiraya verilmek üzere ihale edilecek

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzincan'ın merkez ilçesinde bulunan 1618,27 ve 4 bin 718,47 hektarlık 2 alan açık teklif usulüyle yapılacak ihaleyle 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhaleler, 10 Eylül Perşembe günü Erzincan İl Özel İdaresi toplantı salonunda saat 10.00 ve 10.05'de yapılacak. 3 yıllık muhammen bedelleri 524 bin 966 lira ve 1 milyon 530 bin 671 lira olan sahaların geçici teminat miktarları ise 15 bin 749 lira ve 45 bin 920 lira olarak belirlendi.