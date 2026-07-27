Erzincan'da ekmeğe zam geldi!

Erzincan'da ekmek fiyatları yeniden düzenlendi. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeye göre, daha önce 220 gramı 15 TL'den satılan ekmek, 210 gram olarak 17,5 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

Fiyat arttı, gramaj düştü

Kentteki fırınlarda uygulanmaya başlayan yeni tarifeyle ekmeğin fiyatı 2,5 TL artarken gramajı ise 10 gram azaltıldı. Günlük tüketimin temel ürünlerinden biri olan ekmekteki bu değişiklik, yurttaşların bütçesine ek yük getireceği gerekçesiyle tepki topladı.

Fırıncılar maliyet artışını gerekçe gösterdi

Fırıncılar, un, maya, enerji, işçilik ve diğer üretim giderlerinde yaşanan yükseliş nedeniyle fiyat güncellemesinin zorunlu hale geldiğini belirtti. Sektör temsilcileri, mevcut maliyetlerle üretimin sürdürülebilir olmadığını ifade ederek yeni tarifenin bu koşullar doğrultusunda belirlendiğini aktardı.

Yeni uygulamayla birlikte Erzincan'da 210 gram ekmek bugünden itibaren 17,5 TL'den satışa sunuluyor.