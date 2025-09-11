  1. Ekonomim
Erzincan’da ekmeğe zam yapıldı. Karar, Fırıncılar Odası Başkanlığı’nın talebi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin onayıyla alındı.

Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığının talebi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin onayı ile kentte ekmeğe zam geldi.

Ekmeğin satış fiyatı 15 TL olarak belirlendi

Buna göre 12 Eylül 2025 Cuma gününden geçerli olmak üzere 12 TL olan 210 gram ekmeğin satış fiyatı 15 TL olarak belirlendi.

Zamma gerekçe olarak un, yakıt, maya ve işçilik ücretlerindeki artış gösterildi. Erzincan’da en son ekmeğe zam geçtiğimiz şubat ayında yapılmıştı.

