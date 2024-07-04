Erzincan'da muhtarlara verilecek maaş promosyonu belli oldu

Erzincan'da merkez köy ve mahalle muhtarlarına 2024/2029 döneminde verilecek maaş promosyon anlaşmasında değişikliğe gidildi. Alınan karara göre; anlaşma 15 bin TL'den 46 bin TL'ye yükseltildi.

Türkiye rekoru kırıldı

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Canpolat, tüm muhtarlara hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "İl Özel İdaremizin uzun uğraş ve çabaları sonucunda tüm merkez köy ve mahalle muhtarlarımıza kişi başı 15 bin TL toplamda 2.160.000,00 TL yerine kişi başı 46 bin TL toplamda 6.624.000,00 TL maaş promosyon sözleşmesi imzalanarak bir Türkiye rekoru kırılmıştır. Yaklaşık 3 maaş tutarındaki bu rakam tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun. Sağlıklı huzurlu günlerde kullanmanız dileğiyle" ifadelerini kullandı.