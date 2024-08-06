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Erzincan’da özel halk otobüsü ücretlerine zam geldi

Erzincan’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Erzincan’da özel halk otobüsü ücretlerine zam geldi
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Konuya ilişkin Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, şu açıklamada bulundu:

“5362 sayılı esnaf ve Sanatkârlar Kanunun 62. maddesi gereğince ilimizde 07.08.2024 tarihinden itibaren geçerli olacak özel halk otobüsü ücretlerinde fiyat değişikliği yapıldı. Özel halk otobüsü mesleği ile iştigal eden üyelerimizin talepleri doğrultusunda; Birlik Yönetim Kurulumuz konu ile ilgili olarak toplantı yapmış ve yeni fiyat tarifesi onaylanmıştır. En son 13.01.2024 tarihinde tam 14,00 TL, öğrenci 11,50 TL ve nakit (kartsız) 17,00 TL olarak onaylanarak yürürlüğe girmiş ve geçen süre zarfında akaryakıt fiyatları başta olmak üzere, araç yedek parçalarında, bakım ve onarım giderlerinde meydana gelen artışlardan ve 2024 yılı 7 aylık enflasyon 28,76 oranındaki artışından dolayı, yeni fiyat tarifesine geçmeye zorunlu kılmıştır.
Birlik Yönetim Kurulu toplantısında maliyetler ve vatandaşlarımızın alım gücü gibi çeşitli kriterler göz önüne alınıp karar verilmiştir. Buna göre 07.08.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tam 17,00 TL, öğrenci 14,00 TL ve nakit (kartsız) 20,00 TL olarak onaylanmıştır.”

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