Erzurum Hava Limanı, yılın ilk yarısında 601 bin 241 kişiyi ağırladı

Erzurum Hava Limanı’nda Haziran ayı itibariyle 6 ay içinde 4 bin 43 uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı’ndan bu dönem içinde 3 bin 935 iç hat ve 108 dış uçuş gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise toplam 3 bin 829 uçuş gerçekleşti ve 592 bin 489 kişi uçtu.

Erzurum’da 2025’in ilk 6 ayında 596 bin 288 kişi iç hatlar ve 4 bin 953 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Aynı ay içinde Erzurum’dan 3 bin 557 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 5 bin 33 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 86 tonluk kargo trafiği gerçekleşti.