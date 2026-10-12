Erzurum Ticaret Borsası Meclisi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti

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Yeni dönemin hedeflerinin ele alındığı görüşmede Erzurum’un ekonomik potansiyeli, üyelerin finansmana erişimi, iş dünyasının beklentileri ve bölgesel kalkınmaya yönelik projeler değerlendirildi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen organ seçimlerinin ardından yeniden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen ve aynı zamanda TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi olan Hakan Oral, beraberinde Meclis Başkanı Yavuz Güney ve Meclis üyeleriyle birlikte Ankara’da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu’nun daveti üzerine gerçekleştirilen ziyarette, Erzurum Ticaret Borsasının yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar, kentin ekonomik gelişimine yönelik hedefler ve üyelerin talep ve beklentileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Hisarcıklıoğlu: "Erzurum Ticaret Borsası proje fabrikası gibi"



Ziyarette Erzurum Ticaret Borsasının çalışmalarını ve proje odaklı yaklaşımını değerlendiren TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret Borsasının adeta bir proje fabrikası gibi çalıştığına dikkat çekti.

Erzurum’un ekonomik gücünün artırılması ve iş dünyasının önünün açılması noktasında oda ve borsalara önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, üyelerin hak ve hukukunun korunmasının ortak bir görev olduğunu vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, "Erzurum’un ekonomisini güçlendirmek, üyelerimizin hak ve hukukunu korumak sizlerin de bizim de görevimiz. Sizler sahada üyelerinizle iç içesiniz, onların sorunlarını ve beklentilerini en iyi bilenlersiniz. Sizlerin bana aktardığı konuları ilgili üst makamlara taşımak ve çözüm bulunması için gerekli girişimlerde bulunmak da bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerinin farklı görüş ve önerilerini açıkça dile getirmelerinin önemine de değinen Hisarcıklıoğlu, farklı fikirlerin meclis çatısı altında konuşulmasının, ortak aklın geliştirilmesine ve daha güçlü projelerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağını belirtti.

"Üyelerimizin finansmana erişimi önemli"

İş dünyasının finansmana erişiminin önemine de değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla sağlanan destekler ve düşük faizli kredi imkânları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması, üretim ve ticaretin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından uygun koşullu kredi imkânlarının önem taşıdığını belirten Hisarcıklıoğlu, üyelerin bu tür finansman desteklerinden yararlanabilmesinin önemine dikkat çekti.

Görüşmede, üyelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak imkânların değerlendirilmesi ve işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik destek mekanizmalarının etkin biçimde kullanılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

"1960 öncesinde Erzurum ekonomisi Gaziantep’in önündeydi"

Erzurum’un geçmişten gelen ekonomik birikimine ve ticari potansiyeline de değinen Hisarcıklıoğlu, 1960 öncesinde Erzurum ekonomisinin Gaziantep ekonomisinin önünde bulunduğunu ifade etti.



Erzurum’un sahip olduğu tarihî ticaret kültürünün, üretim geleneğinin ve ekonomik birikiminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilen görüşmede, kentin mevcut potansiyelinin daha ileriye taşınması için üretim, yatırım ve girişimciliğin desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Erzurum’un özellikle tarım ve hayvancılık alanındaki güçlü altyapısının ekonomik kalkınma açısından önemli fırsatlar barındırdığı belirtilirken, yerel işletmelerin güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve yeni yatırım alanlarının geliştirilmesinin şehrin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Başkan Oral: "Ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.



Yeni dönemde de Erzurum Ticaret Borsasının üyelerinin ihtiyaçlarını önceleyen, üretimi ve ticareti destekleyen, şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlayan bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceğini belirten Oral, TOBB ile yürütülen iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Başkan Oral, Erzurum’un ekonomik değerlerinin daha etkin değerlendirilmesi, üreticilerin ve tüccarların karşılaştığı sorunlara çözüm üretilmesi ve üyelerin ticari faaliyetlerini kolaylaştıracak projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Meclis üyelerinin görüş ve önerilerinin yeni dönem çalışmalarına yön vereceğini belirten Oral, ortak akıl, istişare ve dayanışma anlayışıyla Erzurum’un ekonomik kalkınmasına katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yeni dönemde hedef: Daha güçlü Erzurum ekonomisi

Erzurum Ticaret Borsası heyetinin TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme, yeni dönemin hedeflerinin değerlendirilmesi ,Erzurum’un ekonomik potansiyelinin harekete geçirilmesi, üyelerin hak ve menfaatlerinin korunması, uygun finansman imkânlarının geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek projelerin hayata geçirilmesi konuları öne çıktı.

Karşılıklı görüş alışverişi ve iyi niyet temennileriyle sona eren ziyaretin, Erzurum Ticaret Borsasının yeni dönem çalışmalarına ve kent ekonomisinin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kadın Meclis üyelerinden: "Fahri Erzurumlu" TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na " Erzurum birlikte güçlü daveti"

Erzurum Ticaret Borsası Kadın Meclis üyeleri, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Erzurum Ticaret Borsası tarafından , 28 Ekim tarihinde düzenlenecek olan ve " Kadim Şehrimiz Erzurum'un Birlik ve Beraberliğinin Pekiştirmek ,Ortak Hedefle Hareket Ederek ,Geleceği Şekillendirmek amacıyla düzenlenecek olan " Erzurum Bitlikte Güçlü" toplantısına Fahri Erzurumlu olarak teşrifleri için davet takdiminde bulundular.