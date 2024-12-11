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Erzurum'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Erzurum'da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsatlı sahalar için ihaleye çıkılacak.

Haber Merkezi
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Erzurum'da jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
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Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'un çeşitli bölgelerinde bulunan 7 alan için açık teklif usulüyle ihale yapılacak.

Muhammen bedeli 1 milyon ile 1 milyon bin 200 bin lira arasında değişen, geçici teminat bedeli ise 30 bin lira ile 36 bin lira arasında olan sahaların ihalesi, 17 Aralık saat 10.00'da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.

Maden sahası ihalesi

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 4. grup küçük alan maden sahasının ihalesi yapılacak.

Buna göre, Nevşehir ve Manisa'da 4. grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün önceden MAPEG'in internet adresinde duyurulacak.

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