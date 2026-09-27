Erzurum'da jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

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Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'un Aşkale ve Pasinler ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

Muhammen bedeli 1 milyon 581 bin 860 lira ile 1 milyon 612 bin 520 lira olan sahaların ihaleleri 13 Ekim Salı günü saat 10.00'da Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.