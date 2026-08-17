ESA Lojistik, Romanya'yı merkez ülke yaparak, küreselde hızlı büyüdü

ERHAN BEDİR / BURSA

Uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Romanya’da ofis açan ESA Lojistik ve Gümrükleme, Avrupa operasyonlarını bu ülke üzerinden yönetmeye hazırlanıyor. Gümrük, sigorta ve lojistik hizmetlerini tek çatı altında sunan şirket, entegre yapısıyla ihracatçıların tedarik zincirini uçtan uca yönetiyor. Türkiye lojistik sektörü 2026 yılında daralan talep, artan maliyetler ve sertleşen fiyat rekabetiyle mücadele ederken, ESA Lojistik yatırımlarına hız kesmeden devam ettiriyor. Geçen yıla göre ilk altı ayda yüzde 80 büyüme yakalayan şirket, depolama kapasitesini 7 bin metrekareye çıkardı.

“Sektörde fiyat rekabeti çok sertleşti ve kârlılık ciddi şekilde geriledi”

ESA Lojistik ve Gümrükleme Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş, sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, pandemi sonrasında yapılan yoğun araç yatırımlarının bugün sektörde ciddi bir kapasite fazlası oluşturduğunu söyledi. ESA Lojistik’in sektörde butik bir firma olduğuna dikkat çeken Altıntaş, pandemi döneminde birçok firmanın filolarını önemli ölçüde büyüttüğünü belirterek, “Ancak bugün yük hacmindeki daralma nedeniyle araçların önemli bölümü parkta bekliyor. Araç çalışmasa bile finansman, sigorta, bakım ve personel maliyetleri devam ediyor. Bu nedenle sektörde fiyat rekabeti çok sertleşti ve kârlılık ciddi şekilde geriledi” dedi.

“Tekstildeki daralma Bursa lojistiğini doğrudan etkiledi”

Bursa sanayisindeki üretim yapısının lojistik sektörünü doğrudan etkilediğini belirten Altıntaş, özellikle tekstil sektöründeki küçülmenin taşımacılık hacminde önemli kayıplara neden olduğunu ifade etti. Altıntaş, “Otomotiv üretimi devam ediyor ancak yeni projelerde önceki yıllara göre yavaşlama söz konusu. Tekstil başta olmak üzere birçok sektörde yaşanan daralma lojistik faaliyetlerine de yansıdı. Buna rağmen ESA Lojistik olarak butik hizmet anlayışımız ve müşteri odaklı çalışma modelimiz sayesinde araçlarımızı tam kapasite çalıştırmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Sadece taşımıyoruz, tüm lojistik süreci yönetiyoruz”

Altıntaş, şirketin yalnızca standart taşımacılık hizmeti sunmadığını, müşterilerinin tüm tedarik zinciri süreçlerini planlayan ve yöneten bir iş ortağı olarak konumlandığını belirterek, “Depolama, stok yönetimi, gümrükleme, sigorta, dağıtım ve son teslimat süreçlerini tek merkezden yönetiyoruz. Böylece müşterilerimize operasyonel verimlilik, maliyet avantajı ve sürdürülebilir lojistik çözümleri sunuyoruz. Lojistikte artık sadece taşıyan değil, süreci tasarlayan ve yöneten bir yapıya sahibiz” dedi.

Şirketin depolama yatırımlarına da hız verdiğini belirten Erdi Altıntaş, İzmir Yolu üzerindeki tesislerini önemli ölçüde büyüttüklerini söyledi. 2 bin metrekare olan depolama alanlarını 7 bin metrekareye çıkardıklarını ifade eden Altıntaş, “Açık alanlarımızın yanı sıra raflı depolama sistemleri ve akıllı depo yönetim altyapısıyla müşterilerimize yüksek verimlilik sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Yapay zekâ lojistik operasyonlarının merkezine yerleşti”

ESA Lojistik’in dijitalleşmeye yaptığı yatırımların hız kazandığını belirten Altıntaş, şirket bünyesinde tamamen yapay zekâ ve yazılım geliştirmeye odaklanan ekip kurduklarını açıkladı. Altıntaş konuşmasına şöyle devam etti: “Geliştirdiğimiz sistem sayesinde müşterilerimiz depolarındaki ürünlerini üç boyutlu olarak takip edebiliyor, sevkiyat emirlerini dijital ortamda oluşturabiliyor ve tüm operasyon süreçlerini anlık izleyebiliyor. Önümüzdeki dönemde bu yazılım altyapısını farklı firmaların kullanımına sunmayı hedefliyoruz.”

“Proje taşımacılığında uzmanlaştık”

ESA Lojistik’in standart taşımacılığın yanı sıra proje lojistiğinde de önemli deneyime sahip olduğunu belirten Altıntaş, ağır yük, yatırım ekipmanları, fabrika taşınmaları ve özel operasyon gerektiren projelerde uçtan uca lojistik çözümler sunduklarını söyledi. Altıntaş, “Proje taşımacılığı; planlama, mühendislik ve operasyon yönetimini aynı anda gerektiriyor. Bu alanda edindiğimiz tecrübeyle müşterilerimizin en zorlu lojistik operasyonlarını güvenle yönetiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Romanya Avrupa operasyonlarının merkezi oldu”

Avrupa yatırımlarını Romanya üzerinden büyüttüklerini ifade eden Altıntaş, bu yapılanmanın şirketin uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Altıntaş, “Türkiye'den çıkan ürünleri Romanya’daki şirketimiz üzerinden depoluyor ve Avrupa ülkelerine dağıtıyoruz. Avrupa’da çok sayıda ofis açmak yerine stratejik merkezlerle büyümeyi tercih ediyoruz. Yeni yapılanma için ise Slovakya’da araştırmalara başladık” şeklinde konuştu.

“Lojistik stratejik sektör olarak görülmeli”

Lojistik sektörünün Türkiye’nin hizmet ihracatında önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çeken Altıntaş, sektörün daha güçlü desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Bugün bir çekici ve dorse yatırımının maliyeti milyonlarca liraya ulaştı. Böylesine yüksek yatırım gerektiren bir sektörün daha güçlü düzenlemelerle desteklenmesi gerekiyor. Lojistik yalnızca taşımacılık değildir; üretimin, ihracatın ve sanayinin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir altyapıdır. Türkiye'nin hizmet ihracatındaki gücünü artırabilmesi için lojistik sektörünün de stratejik sektör olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.