Eşel mobil kalkanı: Akaryakıtta depo başına 830 liralık tasarruf sağlandı

Yapılan hesaplamalar, eşel mobil sistemi sayesinde akaryakıt fiyatlarında önemli bir sübvansiyon sağlandığını ortaya koydu. Mart ayında petrol fiyatlarındaki sert yükselişin yarattığı maliyet artışları, sistem üzerinden büyük ölçüde dengelendi.

Bu kapsamda motorinde litre başına yaklaşık 17 liralık artış baskısı sistem içinde eritilirken, benzinde ise litre başına yaklaşık 12 liralık maliyet artışı doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılmadı.

Özellikle Mart ayının ikinci yarısında baskı ivme kazandı. 20 Mart’ta 5 lirayı, 24 Mart’ta ise 6,5 lirayı aşan potansiyel zamlar, eşelmobil mekanizmasıyla ÖTV’den mahsup edildi.

830 liralık ek maliyetin önüne geçildi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sistemin tüketici üzerindeki etkisi rakamlara döküldüğünde, bir depo akaryakıtta sağlanan tasarruf dikkat çekici boyutlara ulaştı. 50 litrelik bir deponun maliyeti üzerinden yapılan hesaplamalar şunları gösteriyor:

Motorinli araçlarda bir depo dolumunda yaklaşık 830 liralık ek maliyetin önüne geçildi. Benzinli araçlarda ise bir depo başına yaklaşık 500 liralık bir yük devlet tarafından karşılandı.

43 milyar liralık yük

Türkiye genelindeki günlük tüketim verileri, sistemin mali boyutunu ortaya koyuyor. Günlük 80 milyon litre mazot tüketimi üzerinden yapılan hesaplamaya göre, sadece motorinde günlük 1,3 milyar liralık yük vatandaşın cebine yansımadı. Benzinde ise günlük karşılanan tutar 187 milyon lira seviyesine ulaştı.

Mart ayının bütününe bakıldığında ise motorin ve benzin toplamında yaklaşık 43 milyar liralık bir maliyet artışının devlet tarafından sübvanse edildiği belirtiliyor.

Eşelmobil fiyatları nasıl etkiledi

Mevcut uygulama kapsamında, meydana gelen fiyat artışlarının yüzde 75'ine kadar olan kısmı ÖTV’den karşılanabiliyor. 4 Nisan itibarıyla güncel pompa fiyatları motorinde yaklaşık 77 lira, benzinde ise 62-63 lira bandında seyrediyor. Şayet vergiden karşılanan bu farklar fiyatlara dahil edilseydi motorinin litre fiyatının yaklaşık 94 liraya, benzinin litre fiyatının ise 73 liraya çıkacağı hesaplandı.