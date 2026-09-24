Esen Plastik, ikinci 50 yılında ürün çeşitliliğiyle global ağırlığını artırıyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Temelleri 50 yıl önce Salih Esen tarafından atılan Esen Plastik, üretimini İzmir Menemen Plastik İhtisas OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de yer alan toplam 250 bin metrekare büyüklüğündeki tesislerinde sürdürüyor. İçme suyu, atık su, doğal gaz, tarımsal sulama, telekomünikasyon, enerji ve endüstriyel uygulamalar başta olmak üzere geniş bir yelpazede, 2 binin üzerinde ürün çeşidine sahip olan şirket, 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyor.

İç pazar talebinin yüzde 35’ini karşıladıklarını dile getiren Esen Plastik İcra Kurulu Başkanı Eren Esen, güçlü ihracat performanslarıyla Esen Plastik’i küresel ölçeğe taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Büyüklüğü yalnızca metrekare ya da tonajla tarif etmenin yeterli olmadığını vurgulayan Esen, “Asıl gücümüz, 50 yılda oluşturduğumuz üretim tecrübesini yeni teknolojilerle birleştirerek büyük ölçekli projelere uçtan uca çözüm sunabilmemiz. 1976’da çok mütevazı imkanlarla başlayan öykümüzde, teknolojiye, ürün çeşitliliğine, mühendislik kabiliyetine ve insan kaynağına yapılan yatırımlar en önemli unsurlar oldu” dedi.

250 bin tonluk üretim kapasitesiyle altyapının tüm ihtiyaçlarına çözüm

Farklı ürün gruplarını aynı anda ve yüksek hacimlerde üretebilmelerine olanak sağlayan güçlü bir altyapıya sahip olduklarını vurgulayan Esen, “Yıllık üretim kapasitemiz 250 bin tona ulaştı. Ancak plastik boru sektöründe kapasiteyi yalnızca ton üzerinden değerlendirmek de her zaman doğru sonuç vermiyor. Çünkü birkaç milimetrelik microduct borulardan metreler seviyesinde çapa ulaşan CTP borulara kadar çok geniş bir üretim skalasına sahibiz. Farklı hammaddeler, çaplar, basınç sınıfları ve kullanım alanları, üretim yapımızı oldukça çeşitlendiriyor. Koruge ve spiral boru üretimlerimiz ile başta OSB’ler olmak üzere tüm altyapı ihtiyaçlarını karşılayabilen tek firmayız” diye konuştu.

Otomasyon yatırımlarıyla üretim gücü arttı

Kendileri için esas göstergenin; yüksek miktarda üretimin yanı sıra müşterinin ve projenin ihtiyacına uygun ürünü, doğru standartta, istenilen zamanda ve sürdürülebilir kaliteyle üretebilme kabiliyeti olduğuna dikkat çeken Esen, “Son yıllarda otomasyon, yeni nesil üretim hatları ve laboratuvar altyapımıza yaptığımız yatırımlarla bu yetkinliğimizi daha da güçlendirdik. 50’nci yılımızda hedefimiz Türkiye’de oluşturduğumuz güçlü markayı, ihracat ve uluslararası projelerle küresel ölçekte daha görünür hale getirmek ve Esen Plastik’i alanında bir dünya markasına dönüştürmek” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin etkileri nedeniyle Türkiye’de başta tarım sektöründe olmak üzere tüm sulama yatırımlarında yüksek kalite ve standartlarda altyapı elemanlarının kullanılmasının önemine dikkat çeken Esen, yetkin Ar-Ge kadroları ve uluslararası akreditasyona sahip test laboratuvarlarında proaktif bir yaklaşımla geleceğin altyapı ihtiyaçlarını bugünden öngörebilecek ürünler geliştirdikleri bilgisini verdi.

“Orta Doğu'ya özel ürün geliştirmeye ağırlık vereceğiz”

Önümüzdeki dönemde Orta Doğu pazarında daha etkin olacaklarını anlatan Esen, “Adana Hacı Sabancı OSB’deki tesislerimizde ürettiğimiz CTP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester) ve İzmir Menemen Plastik İhtisas OSB’deki tesislerimizde ürettiğimiz Yüksek Yoğunluk Polietilen (HDPE) boru sistemleri yüksek dayanım özelliği ve büyük çaplı altyapı uygulamalarına uygun işleve sahip. Su kayıplarının azaltılması, güvenli içme suyu altyapısı, tarımsal sulama ve endüstriyel tesisler açısından borunun dayanıklılığı kadar bağlantı teknolojileri ve sistem bütünlüğü de büyük önem taşıyor. Devlet Su İşleri gibi kamu kurumları ve belediyelerin altyapı kuruluşları ile birlikte Orta Doğu ülkelerindeki sulama ve altyapı yatırımlarına özel ve proje bazlı ürün geliştirme çalışmalarımıza yeni dönemde daha fazla ağırlık vereceğiz” bilgilerini verdi.

“EasyFiber markamız Avrupa’da güçlü”

Şirketin odağında yer alan diğer önemli alanın telekomünikasyon olduğunu belirterek, dijitalleşme, 5G, veri merkezleri ve fiber optik yatırımlarındaki hızlı büyümenin gereksinim duyduğu altyapıya uygun üretim yaptıklarını vurgulayan Esen, “Ülkemiz bu alanda çok önemli yol kat etti. 5G ile birlikte mevcut altyapıların yenilenmesi ve yeni yatırım ihtiyacı artıyor. EasyFiber markamız altında geliştirdiğimiz microduct ve fiber optik kablo muhafaza sistemlerimizi stratejik bir ürün grubu olarak görüyoruz. Avrupa gibi rekabetçi pazarlarda bu ürünlerimizin kabul görmesi ve yüksek teknik standartları karşılaması, Ar-Ge çalışmalarımızın üretim ve mühendislik kabiliyetimizin geldiği noktayı ortaya koyuyor” diye konuştu.

“Suriye’nin yeniden inşasına imza atacağız”

Suriye’de altyapı ihtiyacının hızla arttığını, yeniden yapılanma süreçlerinin yaşandığı yakın coğrafyaları yakından izlediklerini belirten Esen, Türkiye’nin güney komşusu Suriye’nin bu yönüyle odaklarında olduğunu söyledi. İç savaşın yaralarını sarmaya çalışan ülkede altyapı, su, enerji ve sanayi yatırımlarının güvenilir tedarikçilerinden biri olmayı hedeflediklerini dile getiren Esen, Adana’daki üretim tesislerinin bölgeye olan lojistik yakınlığının şirkete önemli bir avantaj sağladığına dikkat çekti.