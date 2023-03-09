Esenler TSK arazisi rezerv alan ilan edilecek

ANKARA (EKONOMİ) – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da depremden korunma amaçlı iyileştirme çalışmaları çerçevesinde 1,5 milyon konut yapımına yönelik çalışmada alanların belirlendiğini, Anadolu ve Avrupa yakasında 500 biner adet konut için rezerv alan oluşturulduğunu açıkladı. Kurum, 500 bin konutun da kendi yerinde yapılacağını bildirdi.

Kurum projenin detaylarının Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacağını belirterek, “İstanbul'a ilave nüfus getirmeden yapacağız. Bize 130 milyon metrekare rezerv alan lazım. Bizim rezerv alanlarımızın tespitini yaptık. Onların detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde açıklayacak. Kamu binalarıyla ilgili planlamamız var” dedi.

TSK arazisi rezerv alan

Murat Kurum, Esenler’de TSK’nın kullanımındaki araziyi örnek göstererek, burasının da bir rezerv alan olarak belirleneceğini açıkladı. Kurum, “Esenler’deki rezerv alanımızın hemen kuzeyindeki askeri alanı biz Millî Savunma Bakanlığımızla konuştuk, orası rezerv alanımız olacak. Büyük bir alan var. 70-80 bin konutluk alan var. Esenler ‘deki askeri alanın kuzeyini bir rezerv alan olarak kullanacağız. Sultangazi, Bağcılar ve Başakşehir’i seyreltip oraya sosyal donatı alanları yapacağız. Allah göstermesin herhangi bir afette toplanma alanı olacak” dedi.

Murat Kurum, gelecek 5 yıl içinde İstanbul’a yönelik süreci tamamlamak istediklerini belirterek, rezerv alanların belirlenmesinden sonra etap etap inşaatların tamamlanacağını kaydetti. Kurum, konut sahiplerine verilecek finansal destekleri de Cumhurbaşkanı’nın duyuracağını açıkladı.