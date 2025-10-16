Esenyurt Belediyesi'nde yan haklar ve ikramiye dahil çalışanlara yüzde 34 zam

Belediye binasında düzenlenen imza törenine, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ile sendikanın İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Canpolat, Öz Güven-Sen Genel Sekreteri Hasan Koç, ESPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Albayrak ve çalışanlar katıldı.

Programda konuşan Can Aksoy, belediyeleri ve sendikalar arasında süren görüşmelerinin başarıyla tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Aksoy, 2025-2028 dönemini kapsayan sözleşmenin en temel hedefinin, çalışanların emeğinin karşılığını alması, en uygun çalışma koşulları ile huzurlu bir çalışma ortamının sağlanmasının olduğunu belirterek, toplu iş sözleşmesindeki detayları şöyle aktardı:

"Karşılıklı iyi niyeti esas alarak sürdürdüğümüz görüşmeler sonucunda tüm şirket personelimizin ücretlerine yan haklar ve ikramiyeler dahil yüzde 34.61 zam uyguladık. Çalışanlarımızın sosyal haklarında ise yüzde 61 oranında artış sağladık. Böylelikle en düşük personel maaşımız ikramiye dahil 57 bin 77 liraya yükselmiş oldu. Ayrıca 30 gün olan ikramiye sayısını 2025'te 40 güne, 2026'da 52 güne, 2027'de ise 60 güne çıkardık. Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira, Kurban Bayramı'nda ise 6 bin lira bayram yardımı yapılması kararı aldık.

Bunların yanı sıra her 6 ayda bir enflasyon farkı ve ikinci 6 ayda ise enflasyon farkı ve artı 2 refah payı artışı yapılmasını karara bağladık. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren haftalık çalışma saatini 45 saatten 40 saate düşürdük."

Aksoy, bu sözleşmeyle ücret artışlarından sosyal haklara, çalışma koşullarından iş güvencesine kadar pek çok alanda önemli kazanımlar elde ettiklerini vurguladı.