Eservinç, mühendislik gücüyle büyüyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU

2022 yılında kurulan şirket, ilk etapta 400 metrekarelik bir üretim alanında başladığı faaliyetlerini bugün 4 bin metrekare kapalı alana sahip modern üretim tesisinde sürdürüyor. Gerçekleştirdiği projeler, kalite odaklı üretim anlayışı ve teknik altyapısıyla dikkat çeken Eservinç Mühendislik, gezer köprülü vinç sistemleri, pergel vinçler, özel kaldırma ekipmanları ve projeye özel mühendislik çözümleri geliştirerek sanayi kuruluşlarına verimlilik sağlayan sistemler sunuyor.

Şirketin üretim anlayışında yalnızca imalat değil, aynı zamanda güçlü bir mühendislik disiplini de yer alıyor. Detaylı mühendislik analizleri, doğru malzeme seçimi ve yüksek kalite standartlarıyla geliştirilen sistemler; güvenlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlanıyor. Güçlü üretim altyapısı ve deneyimli teknik kadrosu sayesinde, yalnızca Türkiye’de değil uluslararası pazarda da adından söz ettiren Eservinç, birçok ülkeye gerçekleştirdiği ihracatlarla da Türk mühendisliğini global pazarlarda temsil etmeyi sürdürüyor.

Üretim sadece imalat süreci değildir

Eservinç Mühendislik YK Üyesi Onur Eser, firmanın kısa sürede yakaladığı büyümenin temelinde mühendislik ve kalite odaklı yaklaşımın bulunduğunu belirterek, “Üretimi sadece bir imalat süreci olarak görmüyoruz. Her projeyi mühendislik perspektifiyle ele alıyor, sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına güvenli ve verimli çözümler sunmayı hedefl iyoruz. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de ihracat pazarlarında büyümemizi sürdürerek geleceğin kaldırma teknolojilerini geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.