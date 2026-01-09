ESGİAD, dijital dönüşüm projelerine hız verdi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

24 Aralık’ta gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık görevini devralan Batuhan Eldem EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamada, 17 kişilik genç ve dinamik bir yönetim kurulunun oluştuğunu söyledi. Batuhan Eldem, önceki dönemden devralınan projelerin daha da güçlendirilerek sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Dijital dönüşüm ve üyeler arası ticarete öncelik verilecek

Yeni dönemin en önemli başlıklarından birinin dijital dönüşüm olduğunu vurgulayan Eldem, üyelik kartlarından firma fihristine kadar birçok uygulamanın dijital ortama taşınacağını ifade etti. Bu kapsamda CRM yazılımı yatırımı yapıldığını belirten Eldem, üyeler arası ticaretin de teşvik edileceğini dile getirdi.

Eldem, yeni döneme ilişkin hedeflerini şu sözlerle anlattı: “Öncelikle geçmiş dönemde başarıyla yürütülen Eskişehir Bor Platformu, Eskişehir Açık Hava Forumu ve Genç İş İnsanları Gelişim Akademisi projelerini daha sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Bunun yanında ESGİAD’ın dijital dönüşümünü önceliklendirdik. Dijital üyelik kartları, CRM altyapısı ve online fihrist sayesinde üyelerimizin hem birbirleriyle olan ticaretini kolaylaştıracağız hem de derneğimizin kurumsal hafızasını güçlendireceğiz. Üyelerimiz ihtiyaç duydukları ürün ya da hizmete, web sitemiz üzerinden kolaylıkla ulaşabilecek. Böylece ESGİAD çatısı altındaki ekonomik etkileşimi artırmayı hedefliyoruz.”

Yeni dönemde en çok önem verdikleri projelerden birinin 19 Mayıs Gençlik Balosu ve bu balo kapsamında hayata geçirilecek ESGİAD Gençlik Fonu olduğunu dile getiren Batuhan Eldem, bu çalışmayla hem dernek hem de şehir adına kalıcı bir sosyal katkı yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Gençlik Fonu için iddialı bir hedef koyduklarını vurgulayan Eldem, “ESGİAD Gençlik Fonu için 1 milyon lira gibi iddialı bir hedef belirledik. Bu fon aracılığıyla Eskişehir’deki gençlerimize burs imkânı sağlamayı amaçlıyoruz. Fonun yönetimini de son derece şeffaf bir şekilde yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

Üyelik kabulünde seçici modeli benimsiyor

ESGİAD’ın üyelik yapısında önemli düzenlemelere gidildiğini ifade eden Batuhan Eldem, nicelikten ziyade nitelikli ve dernek vizyonuyla uyumlu üyelik anlayışını benimsediklerini söyledi. Üyelik kabul süreçlerinin daha seçici hale getirildiğini aktaran Eldem, yapılan tüzük değişikliklerine dikkat çekerek, “Yeni dönemde aldığımız en net kararlardan biri, nicelikten ziyade nitelikli üyelerle yolumuza devam etmek oldu. Bu doğrultuda üyelik başvurularında yönetim kurulunun oy birliğini zorunlu hale getirdik. Ayrıca en az bir yılı doldurmuş iki ESGİAD üyesinin referansını da şart koşuyoruz. Amacımız, ESGİAD vizyonuna yakışan ve derneğe gerçekten katkı sunabilecek isimlerle yol almak” dedi.