ESİAD Başkanı Zorlu: OVP'de yer alan tedbirlerin hayata geçirilmesini bekliyoruz

ESİAD 2. Yatırım Zirvesi, kentteki bir otelde "Finansmana Erişim, Uluslararası Ortaklıklar ve Sermaye Piyasası İmkanları" temasıyla düzenlendi.

Zirvenin açılışına katılarak bir konuşma yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, dünya ekonomilerinde son yıllarda yaşanan değişimlerle birlikte yeni yatırımlar için farklı finansman koşullarının önemini artırdığını, Türkiye'deki yatırımcıların da farklı modellerle başarılı sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Farklı finansman olanakları konuşulurken dikkat edilmesi gereken noktaların da bulunduğuna işaret eden Elban, halka arzlarda şirket değerlerini şişirerek yapılan manipülasyonlar, ortaklıklarda yaşanan sıkıntıların ele alınması gerektiğini kaydetti.

Vali Elban, sağlıklı finansman, ortaklık ve sermaye piyasaları ile yatırımcının çok başarılı olacağına inandığını söyleyerek, "Bizim yatırımcımız, ticaret erbabımız dünyadaki tüm yatırımcı ve ticaret erbabından daha zeki, başarılı, ekonomik risklere, şoklara daha dayanıklı ama yapısal olarak bu konuların da bence gündeme alınıp değerlendirilmesi önemli." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Cumhuriyetin 100. yılında bu büyük mirasa yakışır bir ekonomiye sahip olmanın tüm koşullarını, stratejilerini ve anahtar eylemlerini İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde tarif ettiklerini, OVP'nin farklı bölümlerinde bunların yer almasının mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

"Birleşme ve satın almalarda rekor kırıldı"

ESİAD Başkanı Sibel Zorlu da yatırım dünyasının nabzını İzmir'de tutmak istediklerini ifade ederek temel hedeflerinin Türkiye'nin sürdürülebilir ve istikrarlı biçimde kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Orta Vadeli Program ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Zorlu, reel ekonomik durumu temel alarak gerçekçi hedefler ortaya koyan programın iş dünyasının beklentilerini yansıttığına dikkati çekti.

Zorlu, şöyle konuştu:

"OVP'de yer alan politika ve tedbirlerin, geniş kapsamlı yapısal reformlarla güçlendirilerek, devletin tüm kurumları tarafından güçlü biçimde sahiplenilmesini ve hayata geçirilmesini bekliyoruz. Yatırım ortamının hızla iyileştirilmesini istiyoruz. OVP'de açıkça vurgulandığı üzere uluslararası normlara uygun, şeffaf düzenlemelerle güven ortamının yeniden tesis edilmesini önemsiyoruz. Rasyonel politikaların vazgeçilmez ve istikrarlı biçimde uygulanarak öngörülebilirliğin sağlanacağına inanıyoruz."

Küresel düzeyde faiz artırımlarına gidildiği bir ortamda finansa erişimin önemli bir sorun olarak öne çıktığını kaydeden Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirket birleşmeleri ve satın almaları için daha zorlu bir ortam oluştu. Nitekim toplam global işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 34 düştü, 3,1 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de ise küresel makroekonomik zorluklara rağmen 2022 yılında birleşme ve satın alma faaliyetlerinde rekor kırıldı. 11,5 milyar dolar tutarında 450 işlem gerçekleşti. Girişimcilik konusuna geldiğimizde Türkiye, 2022 yılı Küresel Girişimcilik Endeksinde tarihindeki en iyi sonuca ulaşarak 132 ülke içinde 37'inci sıraya yükseldi."

ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer de konuşmasında 3 yıllık bir süreci kapsayan OVP'nin tüm piyasa oyuncuları için alacakları kararlarda bir pusula olacağını dile getirdi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise makroekonomik açıdan dünya ekonomilerinde belirsiz bir sürecin yaşanmasına karşın Türkiye'nin yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini, bunun geleceğe ilişkin olumlu senaryoları güçlendirdiğini söyledi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un video mesaj gönderdiği ESİAD 2. Yatırım Zirvesi'nde Doğan Holding CEO'su ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Çağlar Göğüş ana konuşmacı olarak yer aldı.

Zirvede, "Ortaklıklar, Stratejik Birleşme ve Satın Alma Dünyasında Güncel Gelişmeler ve Beklentiler", "Finansal Yatırımcılar ve Fonlar", "Kurumsal Finansmana Erişimde Halka Arz ve Sermaye Piyasası Olanakları", "Gayrimenkul ve İnşaat Proje Finansmanı" başlıklı oturumlar düzenlendi.