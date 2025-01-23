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ESK duyurdu: 40 bin canlı hayvan tedarik edilecek

Et ve Süt Kurumu (ESK), ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarını engellemek amacıyla yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedarik edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ESK duyurdu: 40 bin canlı hayvan tedarik edilecek
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Et ve Süt Kurumu (ESK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, piyasa regülasyonuyla görevli olan kurumun yaklaşan ramazan ayı öncesinde tüketicilerin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması için bir dizi tedbirler aldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Kurumumuzca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacaktır." bilgisine yer verildi.

Söz konusu hayvanların kesimi yapıldıktan sonra elde edilecek karkas etlerin uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, "Böylelikle her ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır." ifadesine yer verildi.

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