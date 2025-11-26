  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ESK: Spekülatif fiyat artışlarına karşı tüm önlemleri alıyoruz
Takip Et

ESK: Spekülatif fiyat artışlarına karşı tüm önlemleri alıyoruz

Et ve Süt Kurumu (ESK), piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle tedbirlerin alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ESK: Spekülatif fiyat artışlarına karşı tüm önlemleri alıyoruz
Takip Et

ESK, son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. ESK tarafından yapılan açıklamada, meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle sürecin yakından izlendiğini, gerekli tüm tedbirlerin ise alındığını duyurdu.

ESK’nın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Kurumumuz, piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlemekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu çerçevede, Et ve Süt Kurumumuz tarafından; yıl sonu, Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde tüm tedarik planlamaları tamamlanmış, arz güvenliğinin sağlanması için gerekli operasyonel hazırlıklar yapılmıştır. Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etler; ESK marketlerine, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edecektir. Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."

Kadına şiddete karşı nöbet bu yıl Levent Meydanı’nda tutulduKadına şiddete karşı nöbet bu yıl Levent Meydanı’nda tutulduŞirket Haberleri

 

AK Partili komisyon üyelerinden 'rapor' toplantısıAK Partili komisyon üyelerinden 'rapor' toplantısıGündem

 

Ekonomi
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Elektrik çağına giriyoruz, altyapının modernleşmesi stratejik bir gereklilik
Elektrik çağına giriyoruz, altyapının modernleşmesi stratejik bir gereklilik
Bakan Kacır: 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, bugün 270 milyar doları aştı
Bakan Kacır: 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımız, bugün 270 milyar doları aştı
Çay çiçeği çayı raflarda: Kilosu 6 bin TL
Çay çiçeği çayı raflarda: Kilosu 6 bin TL
Koç Üniversitesi anketinde vatandaşın enflasyon beklentisi değişmedi
Koç Üniversitesi anketinde vatandaşın enflasyon beklentisi değişmedi
KOOP-İŞ Swatch grevinin sona erdiğini, uzlaşma sağlandığını duyurdu
KOOP-İŞ Swatch grevinin sona erdiğini, uzlaşma sağlandığını duyurdu
Evlilik kredisi reddedildi, KDK’dan müdahale geldi: Stajyer geliri hesaba katılamaz!
Evlilik kredisi reddedildi, KDK’dan müdahale geldi: Stajyer geliri hesaba katılamaz!