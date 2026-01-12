Eski Fed başkanlarından Trump yönetimine kınama

ABD Merkez Bankası’nın eski başkanları Janet Yellen, Ben Bernanke ve Alan Greenspan, ABD Adalet Bakanlığı’nın Fed Başkanı Jerome Powell hakkında başlattığı cezai soruşturmaya karşı ortak bir açıklama yayımladı. Üç isim, bugün diğer eski federal ekonomi politikası yetkilileriyle birlikte Trump yönetiminin bu adımını eleştirdi.

Açıklamada, söz konusu soruşturmanın merkez bankasının bağımsızlığına yönelik bir müdahale niteliği taşıdığı vurgulandı. Böyle uygulamaların genellikle kurumsal yapıları zayıf olan gelişmekteki ülkelerde görüldüğü belirtilerek, bu durumun enflasyon ve ekonomik işleyiş üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceği ifade edildi.

Bağımsızlığa vurgu yapıldı

Yellen, Bernanke ve Greenspan’in imzasını taşıyan metinde, Fed Başkanı Powell’a yönelik bildirilen cezai soruşturmanın, savcılık mekanizmasının bağımsızlığı zayıflatmak amacıyla kullanılmasına yönelik benzeri görülmemiş bir girişim olduğu kaydedildi. Açıklamada, ABD’de ekonomik başarının temelinde hukukun üstünlüğünün yer aldığı ve bu tür uygulamaların bu anlayışla bağdaşmadığı görüşüne yer verildi.

Ortak açıklamaya, Cumhuriyetçi ve Demokrat başkanlar dönemlerinde atanmış 10 eski üst düzey ekonomi politikası yetkilisi de destek verdi.

Açıklama, Jerome Powell’ın pazar günü yayımladığı olağanüstü video mesajının ardından geldi. Powell, Adalet Bakanlığı’nın, geçen yaz Kongre’ye Fed’in Washington’daki genel merkez yerleşkesinde devam eden bina yenileme çalışmaları hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle kendisi hakkında cezai soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Powell, "cezai iddianame tehdidi" aldığını açıklamıştı

Fed Başkanı Powell, Adalet Bakanlığının, cuma günü Fed'e, büyük jüri celbi tebliğ ettiğini duyurmuştu.

Celbin geçen yıl haziran ayında Senatonun Bankacılık Komitesi'nde verdiği ifadeyle bağlantılı bir "cezai iddianame tehdidi" içerdiğini aktaran Powell, söz konusu ifadesinin kısmen tarihi Fed ofis binalarının yenilenmesini kapsayan çok yıllı bir projeye ilişkin olduğunu anımsatmıştı.

Powell, Fed başkanı dahil hiç kimsenin hukukun üstünde olmadığını vurgulayarak, "Ancak bu benzeri görülmemiş eylem, yönetimin tehditleri ve süregelen baskısı bağlamında daha geniş bir perspektiften değerlendirilmelidir." ifadesini kullanmıştı.

Cezai suçlama tehdidinin asıl nedeninin, Fed'in para politikası kararları olduğunu öne süren Powell, şu görüşleri paylaşmıştı:

"Cezai suçlama tehdidi, Fed'in, faiz oranlarını, Başkanın tercihlerini izlemek yerine halka neyin hizmet edeceğine dair en iyi değerlendirmemize dayanarak belirlemesinin bir sonucudur. Bu, Fed'in faiz oranlarını kanıtlara ve ekonomik koşullara dayanarak belirlemeye devam edip edemeyeceği, yoksa bunun yerine para politikasının siyasi baskı veya yıldırma eylemleriyle mi yönlendirileceğiyle ilgilidir."

Powell, görevini siyasi baskıdan veya kayırmacılıktan uzak bir şekilde, yalnızca fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlamaya odaklanarak yerine getirdiğini vurgulayarak, bunu sürdürmeye devam edeceğini bildirmişti.