Eski İngiltere Başbakanı Johnson Türkiye’den ders çıkarmaları gerektiğini açıkladı

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı’nın (HUV) 30 Mayıs 2025 Cuma günü düzenlediği Conrad Bosphorus Hotel’de gerçekleştirilen “Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik ve Ekonomik Dinamikler-Trump Politikalarının Türkiye’ye ve İş Dünyasına Etkileri” başlıklı panelde, iş ve ekonomi dünyası bir araya geldi.

Panel, HUV Başkanı Ahmet Eren ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açılış konuşmalarıyla başlarken, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dünya Ticaret Örgütü Eski Genel Direktörü, Büyükelçi Roberto Azevêdo da konuşma yaptılar. Panelin moderatörlüğünü Enerji Politikaları Uzmanı Mehmet Öğütçü yaptı.

“2011’de kapatılan kurul değerlerini yaşatıyor”

Panelin sunuş konuşmasında HUV Başkanı Eren, 29 Mayıs 1945’ten bu yana geçen 80 yıllık süre zarfında, güçlü bir mesleki geleneği temsil eden ve köklü bir mirasa sahip olan Maliye Hesap Uzmanları Kurulu mensuplarının, Türkiye’nin birçok kurum ve kuruluşunda önemli roller üstlendiğine işaret etti.

HUV’un yalnızca bir meslek birlik değil; aynı zamanda kamu yönetiminin, ekonomi yönetiminin, denetim anlayışının ve ortak aklın simgesi haline gelen saygın bir ekolün temsilcileri olduğunu da ifade eden Eren, “Ne yazık ki; 2011 yılında yayımlanan bir Kanun Hükmünde Kararname ile Hesap Uzmanları Kurulumuz kapatılmış; Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Teftiş Kurulu ve Gelirler Kontrolörlüğü gibi devletin hafızası niteliğindeki kurumlarla birlikte faaliyetlerine son verilmiştir. Ancak, mensupları hem bireysel başarıları hem de kamuya ve özel sektöre katkılarıyla bu kurumun değerlerini yaşatmayı sürdürmektedir” dedi.

“Türkiye yatırımcılara büyük bir potansiyel sunmaktadır”

Panelin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ölçekte belirsizliklerin ve güç rekabetlerinin derinleştiği bir dönemde düzenlenen paneldekine benzer fikir alışverişlerinin her zamankinden daha değerli olduğunu söylerken, şu sözleri öne çıktı:

"Türkiye stratejik konumu, genç ve dinamik nüfusu, nitelikli iş gücü, 1,3 trilyon dolar büyüklüğüne ulaşmış ekonomisiyle yatırımcılara büyük bir potansiyel sunmaktadır. Özellikle 'friend-shoring' denen dost ülkelerle veya 'near-shoring' denen komşularla, yakın ülkelerle yatırım kararlarının da etkili bir şekilde alındığı bir dönemde, bir konjonktürde Türkiye'nin sahip olduğu avantajlar öne çıkmaktadır."

“Ders çıkarmamız gereken bir tablo”

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson konuşmasında, “İngiltere’nin kuzeyindeki projeleri iptal etmek zorunda kaldık. Türkiye ise havalimanları, hızlı tren hatları, köprüler inşa ediyor. Bu bizim ders çıkarmamız gereken bir tablo” derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, Doğu ve Batı’yı birleştiren bir köprü oldu. NATO üyesi ve Suriye sınırında önemli bir rol üstleniyor. Hem barış hem de istikrar için büyük bir aktör. Türkiye, Ukrayna’da barışı sağlamak için önemli bir arabulucu oldu. Bu savaşın Ukrayna’nın bağımsızlık mücadelesi olduğunu herkes biliyor. Washington yönetimi de bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. Trump, önümüzdeki haftalarda Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların gündeme geleceğini gösteriyor.”