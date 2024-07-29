Eski İsviçre Ulusal Bankası Başkanı Jordan: Ülke için doğru olanı yaptım

Görevden ayrılan eski İsviçre Ulusal Bankası (SNB) Başkanı Thomas Jordan, kurumu yönettiği 12 yıl boyunca bazı kesimlerce sıkıcı olarak görülmesinden rahatsızlık duymadığını ve ülke için her zaman doğru olanı yaptığını söyledi.

"Sıkıcı veya inatçı olarak adlandırılmak, yanlış para politikasını izlediğimin söylenmesinden daha iyidir"

Bloomberg'in haberine göre Jordan, cumartesi günü yayınlanan bir röportajda Bieler Tagblatt gazetesine verdiği demeçte "Sıkıcı veya inatçı olarak adlandırılmak, yanlış para politikasını izlediğimin söylenmesinden daha iyidir" dedi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı, 2008 mali krizinin ve Kovid-19 salgınının olduğu bir ortamda İsviçre ekonomisini iyi yönettiğini dile getiren Jordan, "Özellikle kendimizi Avrupa’daki diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda, İsviçre bu zor yılları çok iyi atlattı" ifadelerini kullandı.

Jordan’ın yönetimde olduğu süre boyunca en dikkat çeken hamlesi, piyasalarda şok dalgası yaratan 2015'te SNB'nin Döviz tavanını haber vermeden kaldırmasıydı. Jordan, röportajlarda, İsviçre para birimine güvenli liman akışı göz önüne alındığında, frank tavanını ve yaklaşık sekiz yıllık negatif faiz oranlarını gerekli ve başarılı önlemler olarak savundu.

"SNB, deflasyonu birkaç kez engelledi"

SNB "deflasyonu birkaç kez engelledi" diyen Jordan, bugün, yeni bir asgari döviz kuru uygulamasının masada olmadığını da sözlerine ekledi.

2012 yılında başkanlık görevine gelmişti

Thomas Jordan Mart ayında son 12 yıldır sürdürdüğü İsviçre Ulusal Bankası başkanlığı görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Harvard mezunu bir ekonomi profesörü olan Jordan, Philipp Hildebrand'ın istifasının ardından yerine geçmişti.

61 yaşındaki ekonomist, 1997 yılında bir akademisyen olarak İsviçre Merkez Bankası’na katıldı ve 2012 yılında başkanlık görevine getirilmeden önce, çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştu.