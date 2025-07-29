Eski Merkez Bankası Başkanı Süreya Serdengeçti son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye’nin iz bırakan kamu yöneticilerinden, Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti, görev yaptığı TOBB ETÜ ve Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV)’da düzenlenen anma toplantısıyla son yolculuğuna uğurlandı.

TOBB ETÜ yerleşkesindeki anma toplantısına, Eşi Çiğdem Serdengeçti ve Oğlu Deniz Serdengeçti, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, TEPAV Direktörleri ve TOBB ETÜ öğretim üyeleri; Serdengeçti ile uzun yıllar birlikte çalışmış Güven Sak, Fatih Özatay, TOBB ETÜ Rektörü Yusuf Sarı, Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, akademisyenler, öğrenciler, iş insanları katıldı.

Anma toplantısında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Türkiye’nin önemli bir değerini kaybettiğine işaret ederek, görev yaptığı dönemde enflasyonla mücadele ve krizin etkilerinin giderilmesinde büyük başarı gösteren Süreyya Serdengeçti’nin, TOBB ETÜ ve TEPAV’daki görevleri yanında, TOBB’da danışmanlık üstlenerek ülkeye katkı vermeyi sürdürdüğünü vurguladı. Yavuz, Serdengeçti’nin Merkez Bankası görevi sırasında iş dünyası ile yakın diyalog kurduğunu belirterek, “TOBB ETÜ ve TEPAV’daki görevleri sırasında, öğrencilerine, iş dünyasına, akademisyenlere ilham verdi” dedi.

Rektör Yusuf Sarı da başarıları ve kişiliğiyle herkesin takdirini kazandığının altını çizdi. TEPAV İcra Direktörleri Kurulu Üyesi Gülbin Şahinbeyoğlu’da hem Merkez Bankası’nda hem de TEPAV’da birlikte görev yaptıklarını belirterek, yol gösterici kişiliğine dikkat çekti. Öğrenciler adına konuşan Mehmet Orhan da üniversitedeki derslerinde büyük fayda gördüklerini belirterek, kendilerine sorunların çözümü için özgüven aşılayan yaklaşımına dikkat çekti.

Fatih Özatay: Entelektüel, fikirlere önem veren bir kişi

Merkez Bankası’nda 1980’li yıllarda başlayan arkadaşlıklarının daha sonra dostluğa dönüştüğünü ve Merkez Bankası’nda Serdengeçti’nin davetiyle Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını, dostluklarının özel yaşamlarında ve TOBB ETÜ ile TEPAV’daki görev dönemlerinde devam ettiğini vurgulayan Gazetemiz Yazarı Fatih Özatay’da konuşmasında, Süreyya Serdergeçti’nin herkesin fikrine önem veren yöneticiliğinin Merkez Bankası’nın özerkliğini kazandığı, ekonomi yönetiminde kendini anlatmaya çalıştığı bir dönemde büyük katkı verdiğini söyledi. Süreyya Serdengeçti’nin entelektüel bir insan olduğunu belirten Özatay, daima kamu yararını önceleyen bir kişi olarak, Merkez Bankası’ndaki görevinin ardından çok sayıda yönetim kurulu üyeliği teklifi almasına rağmen, üniversitede çalışmayı tercih ettiğini vurguladı.

Anma toplantısında söz alan Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da Süreyya Serdengeçti’nin ilkeli, kurallı, bilime dayanan bir yaklaşımın öne alındığı bir kişilik olduğunu, kendilerinin de görev yaptığı dönemde Merkez Bankası’nın ilkeli ve kurallı bir yapıda çalıştığını anlattı.

Anma konuşmalarının ardından, Süreyya Serdengeçti’nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ankara Maltepe Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gölbaşı Mezarlığında toprağa verildi.