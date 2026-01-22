Eski rakipler sahaya indi, sanayici yönünü teknolojiye çevirdi

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Kablo rakoru üretiminde Avrupa lideri olan Bimed, bu zorlu dönemi teknoloji, otomasyon ve verimlilik yatırımlarıyla yönetirken rekabet stratejisini de katma değerli üretim üzerine kurguladı.

Sanayici için son üç yılın oldukça yıpratıcı geçtiğini belirten Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, 2026 yılına girerken temkinli ama önceki yıla kıyasla daha umutlu bir tablo gördüklerini söyledi. 2025’te artan işçilik, finansman ve kur baskısına rağmen maliyetlerin artık daha kontrol edilebilir bir seviyeye geldiğini vurgulayan Mertöz, şöyle devam etti: “2026’nın ilk yarısı da kolay olmayacak ancak kontrollü ilerleyeceğiz. Üç aylık siparişlerimizi tamamlamış durumdayız. Avrupa’da artan rekabet nedeniyle biraz pazar kaybetmemize karşın geçtiğimiz yıl bu kaybı ABD, Kanada ve Avustralya ile telafi ettik. Bu sene de ABD ve Kanada’ya özel ilgi göstereceğiz. Özellikle ABD tarafında operasyonlarımızı genişletmeyi hedefliyoruz.”

Veri merkezi projelerinde küresel devlerin listesine girdi

Google, Amazon ve Alibaba gibi teknoloji devlerinin dünya genelindeki veri merkezi (data center) projeleri için özel kablo rakorları geliştirdiklerini belirten Rıdvan Mertöz, bu alanda global şartnamelere girmeyi başardıklarını söyledi. Mertöz, “Çok kısa süre içinde ilk sevkiyatlara başlayacağız. Veri merkezleri yüksek katma değerli ve uzun vadeli bir iş alanı sunuyor. Bu yatırımların büyük ölçüde ABD merkezli olması Türk üreticiler için avantaj yaratıyor” dedi.

Alman ve İtalyan rakipler geri döndü

Bimed’in yıllık üretim kapasitesinin plastik rakorlarda 200 milyon adedi, pirinç rakorlarda ise 50 milyon adedi aştığını belirten Mertöz, kilogram başına ihracat değerinin de 25 dolar olduğunun altını çizdi. Kur dengesinin bozulmasıyla birlikte rekabet haritasının da değiştiğini dile getiren Mertöz, “Çin ile mücadele ederken fiyat avantajımızı kaybedince Almanya, İtalya ve Fransa yeniden sahaya indi” dedi.

Özellikle Alman firmaların agresif fiyatlama yaptığını belirten Mertöz, “Eskiden sahip olduğumuz avantajları büyük ölçüde kaybettik. Bu nedenle rekabeti fiyatla değil, hız, teknoloji ve katma değerle yönetmek zorundayız. Otomasyon yatırımlarımız bu stratejinin temelini oluşturuyor. Avrupa’nın en büyük üreticisi olarak verimliliği artırmak için tüm lojistik operasyonların hepsini otonom bir depo ile yönetme kararı aldık. 2026 yılının ikinci yarısında devreye almayı planladığımız yatırımımız, 2,5 milyon Euro’nun üzerinde olacak” diye konuştu.