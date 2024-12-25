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Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, tarımsal veri ve analiz üzerine çalışan TARPOL Vakfını tanıttı

Aralarında Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker’in de bulunduğu kişiler tarafından kurulan Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Vakfı, (TARPOL) oluşturduğu veri tabanı üzerinden ilk analiz sonuçlarını tanıttı. TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker, TARPOL Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporunda küresel ve ulusal düzeyde 75 milyondan fazla verinin analiz edildiğini belirterek, kullanıcılar için web tabanlı bir platform oluşturduklarını açıkladı.

Haber Merkezi
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Eski Tarım Bakanı Mehdi Eker, tarımsal veri ve analiz üzerine çalışan TARPOL Vakfını tanıttı
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ANKARA (EKONOMİ) - Tarımda da bilgi ve teknoloji kullanımının önemli bir seviyeye geldiğini ve bir eşikte bulunulduğunu vurgulayan Mehdi Eker, “Big data-büyük veri, nesnelerin interneti ve yapay zekanın tarım kullanımı söz konusu. Yeni süreçte biz de tarımsal strateji ve politika geliştirme merkezi TARPOL olarak, bu süreci dikkate alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı çiftçiler başta olmak üzere herkesin hizmetine sunma gayreti içerisindeyiz” dedi.

İklim değişikliği, salgın hastalıklar, afetler, savaşlar ve ticaret savaşları gibi olayların gıda güvenliğini tehdit ettiğini hatırlatarak, küreselleşme, yoksulluk, demografik yapılar ve değişen tüketim alışkanlıklarının milyonlarca kişiyi kronik açlık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Gıda güvenliği için sağlıklı verilerle hareket edilmesi gerektiğini belirten Mehdi Eker, “TARPOL olarak amacımız, sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlayan, iklim değişikliklerine uyumlu, rekabetçi ve bilgi teknolojileri ile entegre bir tarım sektörü oluşturmaya katkı sağlamak için çalışmaktır. Ülkesel ve küresel gelişmeleri takip ederek tarım sektörüne yönelik projeler geliştirmek, raporlar yayımlamak ve ihtiyaç duyulan dönüşümü sağlamak misyonuyla hareket ediyoruz" diye konuştu.

“Tarımda veriye dayalı bir sistem ihtiyacının farkındayız”

Tarım ve gıdada, çok çeşitli alanlarda ortaya çıkan verinin derlenmesi, analiz edilmesini ve ihtiyaca uygun şekilde raporlanacağı bir sistem ihtiyacının farkında olduklarını kaydeden Mehdi Eker, verilere dayalı analizle ortaya çıkardıkları raporun ilk aşamasında tarım ve gıda sektörü makro verileri, küresel ve ulusal düzeyde bitkisel üretim ve hayvancılık verileri gibi araştırmaların yer aldığını bildiren Eker, ikinci aşamada iklim, toprak ve su kaynaklarına ilişkin alan verileri ile üretim modellerinin kurulması ve yatırım fizibilite raporlarının hazırlanması, makine öğrenimi ve yapay zekayla tarım ve gıda sektöründe ileri tahmin modellerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Vakfı (TARPOL), Nisan 2022’de, Mehmet Mehdi Eker, Kutbettin Arzu, Vedat Mirmahmut Oğulları, Mehmet Ersin İstanbulluoğlu, İrfan Erol, Gürsel Küsek, Mustafa Kayhan, Volkan Mutlu Coşkun, Ali Çakır ve Erdem Yiğit tarafından kuruldu.

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