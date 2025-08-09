  1. Ekonomim
Eski TCMB Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden olan Ercan Kumcu geçtiğimiz günlerde yaşamlarını yitiren Merkez Bankası eski başkanları Rüşdü Saracoğlu ve Süreyya Serdengeçti ile uzun yıllar birlikte çalışmıştı. 

Ekonomist Mahfi Eğilmez, Ercan Kumcu'nun vefatının ardından "Merkez Bankası eski başkan yardımcılarından, kırk yıllık arkadaşım, Ekonomi Politikası kitabını birlikte yazdığımız Ercan Kumcu'yu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Başımız sağ olsun" diye yazdı. 

Ercan Kumcu kimdir?

1955 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kumcu, lisans eğitimini 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. 1983 yılında Boston College'dan iktisat doktorasını aldı.

Akademik kariyerine ABD’de devam eden Kumcu, Boston College, Eastern Michigan University ve State University of New York - Binghamton’da öğretim görevlisi olarak görev yaptı; bu süreçte makro ekonomi, para teorisi, uluslararası ekonomi ve finans alanlarında dersler verdi.

