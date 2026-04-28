Eskinazi: Ambalaja tasarım ve döngüsel üretim yön verecek

AHMET USMAN / İZMİR

Yaşar Üniversitesi, Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım ve 4.12 design hub iş birliğinde gerçekleştirilen ThinkPack - Ambalajın Geleceği Paneli, ambalajda üniversite öğrencilerinin yaratıcılığı ile sanayinin ihtiyaçlarını aynı masada buluşturdu.

Panelin açılış töreninde yaptığı konuşmada geçen ay Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) çatısı altında gerçekleştirilen ThinkPack Ambalaj Tasarım Çalıştayı kapsamında 16 endüstriyel tasarım öğrencisi, 4 mentör ve 4 ambalaj firmasının iki gün boyunca birlikte çalıştığını dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Bu çalışma sonunda 8 uygulanabilir ambalaj tasarımı ortaya çıktı. Bu tablo bize gençlerimize fırsat verildiğinde, doğru rehberlik sağlandığında ve sektörle temas kurduklarında ortaya çıkan sonuçların son derece etkileyici olacağını gösteriyor. Bugünkü panelimizde bu süreci bir adım ileri taşıyor ve çalıştayda ortaya çıkan tasarım fikirlerini kamuoyuyla paylaşıyoruz" dedi.

Eskinazi, "Bugün ihracat yapmak isteyen her firma, ürün kadar ambalajını da yeniden düşünmek zorunda. Özellikle mobilya, gıda, tekstil, kozmetik, kimya ve e-ticaret gibi birçok sektör için ambalaj, doğrudan marka değerine etki eden bir unsur" diye konuştu.

Ambalaj diplomatik pasaporttur

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller de Türk sanayicisinin ihracatta var olabilmesi için hem daha iyi nitelikte ürünler, hem de onun arayüzü olan ambalajı daha iyi yapması gerektiğini belirterek, ambalajın, döngüsül ekonomi açısından da odaklanılması gereken bir konu olduğuna dikkat çekti. Öğrencilerine birinci sınıfta bölüm ayırt etmeksizin analitik muhakeme ve kritik düşünce, tasarım ile girişimcilik ve iş planlaması dersi verdiklerini anlatan Kandiller, öğrencilere her zaman yaşayarak öğrenme fırsatı sunduklarını dile getirdi.

Açılış töreninde ambalajın sadece bir dış kabuk olmadığını vurgulayan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, "Küresel ticaret savaşlarının yaşandığı günümüzde, ambalaj, ürünün gümrük kapılarından geçişini sağlayan en güçlü diplomatik pasaportudur. Ancak, dünya sadece üreteni değil akıl katanı da ödüllendiriyor" dedi.