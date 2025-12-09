Eskişehir OSB/Nadir Küpeli: ATAP, Eskişehir sanayisinin rekabet gücünü artırıyor”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, ATAP’ın sunduğu ekosistemin girişimcilere önemli fırsatlar yaratarak Eskişehir’i teknoloji geliştiren bir merkez konumuna yükselttiğini vurguladı.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı A.Ş. (ATAP A.Ş.)’nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu, Eskişehir OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurula; Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Genel kurulun açılışında konuşan Nadir Küpeli, Eskişehir’in teknoloji geliştirme kapasitesinin her geçen yıl güçlendiğini belirterek, ATAP’ın Türkiye’nin saygın teknoloji geliştirme bölgeleri arasında yer aldığını söyledi. Küpeli, “Sanayide dönüşümün temelinde teknoloji, yenilik ve yüksek katma değerli üretim yer alıyor. ATAP’ın güçlü ekosistemiyle girişimcilerimize sunduğu imkânlar, Eskişehir sanayisinin rekabet gücünü artıran en önemli unsurlardan biri” dedi.

“Katma değerli ihracat üretimini artırmayı hedefliyoruz”

ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç da yaptığı konuşmada, hedeflerinin Eskişehir’in mevcut katma değerli ihracat üretimini artırmak ve girişimci sayısını yükseltmek olduğunu vurguladı. Saraç, “Bugün bünyemizde yer alan firmaların yüksek katma değerli projeler üretmesi, ulusal ve uluslararası programlara başvurması ve ihracata yönelmesi için güçlü bir altyapı sunuyoruz. Hem Ar-Ge firmalarımız hem de girişimcilerimiz için rekabet gücünü artıran bir ekosistemi kararlılıkla büyütüyoruz. Yeni iş birlikleri ve projelerle etki alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, 2024 yılında yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilen projelere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Telçeken; büyüme verileri, AR-GE ve inovasyon yatırımları, ulusal ve uluslararası destek programları, ATAP-GO girişimcilik ekosistemi, üniversite–sanayi iş birliği faaliyetleri ve devam eden yeni proje başvuruları hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.