"Eskişehir sanayisinin yarım asırlık hayali gerçeğe dönüşüyor"

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Eskişehir sanayisinin lojistik altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) – Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Hattı Projesi’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Eskişehir OSB’nin maddi katkılarıyla hayata geçirilen proje, sanayi bölgesini Hasanbey Lojistik Merkezi’ne doğrudan bağlayarak sanayicilerin demiryolu taşımacılığından daha etkin şekilde yararlanmasına imkân sağlayacak.

Geçtiğimiz yıl 30 Mayıs’ta temeli atılan proje, Eskişehir sanayisinin uzun yıllardır gündeminde bulunan demiryolu bağlantısı ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Tamamlandığında sanayi ürünlerinin limanlara ve diğer lojistik merkezlere demiryolu üzerinden ulaştırılmasını kolaylaştıracak hat, kent sanayisinin lojistik imkânlarını güçlendirerek üretim ve ihracat süreçlerine katkıda bulunacak.

Eskişehir’in gelecekteki sanayi yatırımlarına katkı sağlayacak

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, projenin Eskişehir sanayisinin geleceği açısından stratejik bir yatırım olduğunu belirterek şunları söyledi: “Eskişehir sanayisinin yaklaşık yarım asırdır beklediği demiryolu bağlantısında çalışmaların tamamlanma aşamasına gelmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Eskişehir OSB olarak sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, üretim altyapımızı güçlendirmek ve kentimizin rekabet gücünü artırmak amacıyla önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. Hasanbey Lojistik Merkezi ile bölgemizi birbirine bağlayacak proje de söz konusu çalışmalarımızın en önemli örneklerinden biridir. Günümüzde sanayinin rekabet gücünü belirleyen unsurların başında üretim kalitesi kadar lojistik imkânlar ve taşıma maliyetleri de geliyor. Demiryolu bağlantımız sayesinde sanayicilerimizin ürünlerini daha etkin, ekonomik ve sürdürülebilir şekilde taşıyabilmelerine önemli bir altyapı oluşturacağız. Bu yatırımın hem mevcut sanayi kuruluşlarımıza hem de Eskişehir’in gelecekteki sanayi yatırımlarına katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Lojistik maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlayacak

Projenin tamamlanmasıyla Eskişehir OSB’de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının demiryolu taşımacılığına erişimi kolaylaşacak. Ürünlerin limanlara ve farklı lojistik merkezlere ulaştırılmasında alternatif bir taşıma imkânı sunacak hat, kara yolu taşımacılığı üzerindeki yükün hafifletilmesine ve lojistik maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlayacak. Küresel pazarlarda rekabetin giderek arttığı bir dönemde sanayicilerin taşıma süreçlerini daha verimli yönetebilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Küpeli, demiryolu bağlantısının Eskişehir’in ihracat potansiyelini destekleyeceğini ve sanayinin gelişimine uzun vadeli katkılar sunacağını ifade etti.

Bu yatırım Eskişehir’in geleceğine yapılan bir yatırımdır

Projenin hayata geçirilmesinde katkısı bulunan kurum ve yetkililere teşekkür eden Başkan Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na, TCDD Genel Müdürümüz Sayın Veysi Kurt’a, milletvekillerimize ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Sayın Gürhan Albayrak’a teşekkür ediyorum. Eskişehir sanayisinin gelişimi için ortak hedef doğrultusunda ortaya konulan bu iş birliğini son derece kıymetli buluyoruz. Eskişehir OSB olarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan değil, geleceğin sanayisini de destekleyen bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Hasanbey demiryolu bağlantısı, üretimden ihracata uzanan süreçte sanayicilerimizin elini güçlendirecek, Eskişehir’in ekonomik gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu proje yalnızca bir demiryolu hattı değil; Eskişehir’in üretimine, ihracatına, rekabet gücüne ve geleceğine yapılan güçlü bir yatırımdır.”

Projenin teknik özellikleri

Eskişehir OSB ile Hasanbey Lojistik Merkezi'ni doğrudan birbirine bağlayacak proje, 7,5 kilometrelik ana demiryolu hattı ile 6,5 kilometrelik terminal bağlantısı olmak üzere toplam 14 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor. Proje kapsamında köprü, menfez ve geçit yapıları da yer alıyor. Nadir Küpeli, çalışmaların tamamlanmasıyla Eskişehir sanayisinin demiryolu üzerinden ulusal ve uluslararası lojistik ağlara erişiminin kolaylaşması, taşıma süreçlerinin daha verimli hâle gelmesi ve kentin sanayi altyapısının güçlenmesinin hedeflendiğini açıkladı.