Eskişehir'de 100 ortaklı nitelikli termal yatırımı bürokratik izni bekliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) Başkanı Rüştü Şentuna, Kızılinler’de hayata geçirmek istedikleri termal turizm yatırımında izin sürecinin tamamlanamamasının projeyi riske attığını söyledi. Yatırım için şirket kurduklarını, sermaye oluşturduklarını ve teknik hazırlıkları yürüttüklerini belirten Şentuna, bekleyişin uzamasının hem maliyetleri artırdığını hem de yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Düzenlediği basın toplantısında Kızılinler Termal Turizm Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Şentuna, yaklaşık 20 yıldır şehir gündeminde bulunan Kızılinler’in turizme kazandırılması amacıyla 2023 yılında çalışmaya başladıklarını anlattı. Şentuna, “ERİAD olarak 100 tane sanayici ile birlikte yola çıktık. Sermayemizi ve projelerimizi oluşturduk. 2023 yılından beri bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bir şirket kurduk, projelerimizi hazırladık, tahsis sürecine girdik, teminatlarımızı yatırdık, bedellerimizi ödedik. Onlarca kurumla yazıştık, teknik çalışmaları yaptık, ÇED sürecini yürüttük. Proje kapsamında pek çok çalışmayı tamamladık. Bugün itibarıyla hiçbir eksiğimiz yok” ifadelerini kullandı.

250 yataklı tesis yılın 12 ayı hizmet verecek

Eskişehir Doriya Thermal adıyla hazırladıkları projede termal turizm ile sağlık turizmini bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Şentuna, yatırımın Eskişehir’in turizm çeşitliliğini artıracağını söyledi. Proje alanının imar planında sağlık turizm tesis alanı olarak yer aldığını aktaran Şentuna, “Bu projede termali sağlıkla birleştirmek istedik. Dolayısıyla basit bir termal yatırımdan söz etmek mümkün değil. Bunun içerisinde termal havuzlar var, rehabilitasyon merkezleri var, spor alanları var, sosyal donatılar var, aquaparklar var, geriatri merkezi, ileri yaşam merkezi var. Bu yatırımı yılın belli bir döneminde çalışacak bir tesis değil; yılın 12 ayı boyunca çalışacak bir tesis hayal ettik” diye konuştu. Tahsis sürecine ilişkin bilgi veren Şentuna, Kasım 2023’te Bakanlığa başvurduklarını, bölgenin Mayıs 2025’te tahsis duyurusuna çıktığını ve 20 Haziran 2025’te yapılan müzakereye tek katılımcı olarak girdiklerini söyledi. Teminat ve gerekli bedellerin yatırılmasının ardından tahsis kararı alındığını, 10 Ekim 2025’te ise ön izin süresinin başladığını aktaran Rüştü Şentuna, başvuru tarihinde proje sermayesinin yüzde 90’ının hazır olduğunu belirterek sürecin uzamasıyla enflasyonun yatırım üzerindeki mali baskısının arttığını vurguladı.

Dosyanın 10 Ekim'e kadar sunulması gerekiyor

ÇED sürecindeki kurum görüşlerinin olumlu olduğunu ifade eden Şentuna, beklenen belgenin ulaşmasının ardından kendilerinin de tamamlaması gereken işlemler bulunduğuna dikkat çekti. Dosyanın 10 Ekim 2026'ya kadar Bakanlığa sunulması gerektiğini belirten Şentuna, ön izin süresinin dolmasının yatırım açısından risk oluşturduğunu söyledi. Süreçteki işlemlerin hangi aşamada olduğunun resmi yazıyla bildirilmesini isteyen Şentuna, kamu kaynaklı gecikmelerin belgelenmesi halinde Bakanlıktan dondurma talep edilebileceğini dile getirdi. Şentuna, "Belge gelmedi, süre dolmak üzere. Burada büyük bir risk var. Tamamlayamadığınız için Bakanlık resen yatırım ön izin belgesini iptal edebilir. Bu tarihe kadar sürecin hangi aşamada olduğunun resmi yazıyla bize bildirilmesi lazım ki biz de Bakanlığa bildirelim. Kimseden ayrıcalık beklemiyoruz, kimsenin önüne geçmek istemiyoruz, kimse için mevzuatın dışına çıkılmasını da istemiyoruz. Biz sadece mevzuat içerisinde çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı. Projenin gerçekleşmemesinin mevcut ve gelecekteki yatırımcılarda güven kaybına yol açabileceğini savunan Şentuna, bunun Eskişehir'in yatırım çekme imkânlarını da olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Siyasi tartışmaların içinde yer almak istemediklerini belirten Şentuna, ilgili kurumlara eksikliklerin bildirilmesi ve kalan sürenin değerlendirilmesi çağrısında bulundu.