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Eskişehir'de ihracat yüzde 62,6 ithalat ise yüzde 12,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre Eskişehir'de temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 62,6, ithalat ise yüzde 12,5 arttı.

Haber Merkezi
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Eskişehir'de ihracat yüzde 62,6 ithalat ise yüzde 12,5 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de temmuz ayında bir önceki yıla göre ihracat yüzde 62,6 arttı

TÜİK verilerine göre, Eskişehir'de ise temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 62,6 artarak 161 bin 938,25 dolar olurken, ithalatta yüzde 12,5 artarak 116 bin 72,627dolar olarak hesaplandı.

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