ESK’nın kesime hazır danaları Kapıkule’de bekliyor

Mehmet Hanifi Gülel

EKONOMİ gazetesinin edindiği bilgiye göre Balkanlar'dan ithal edilen canlı hayvanların Edirne Kapıkulu gümrük kapısına getirildiği ve geçirilmesi için hazırlıkların yapıldığı öne sürüldü.

İthal edilen canlı hayvanların önümüzdeki birkaç gün içinde Trakya'da kesimi yapılıp, dağıtımının yapılacağı belirtiliyor. ESK, resmi web sitesinde yayınladığı açıklamada son günlerde artan fiyatlara karşın piyasayı düzenleme ve dengeleme amacı ile gerekli yetki ve görevlendirmelerin yapıldığını duyurdu.

İhtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacağı belirtilen ESK’nın açıklamasında, Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçlerin tamamlandığı belirtildi.

İstanbul Parekendeci Kasaplar Odası Başkanı Aydin Tüfekci, üyelerine geçtiği bilgide piyasaları dengeleme amacı ile Et ve Süt Kurumu’nun yurtdışından getirdiği kesime hazır kasaplık danalar gümrükleme işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul ve Edirne’deki anlaşmalı mezbahalara sevk edileceğini duyurdu.