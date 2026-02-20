Esnaf 2026 yılına tatsız başladı, kurulan iş yeri sayısı %4,3 düştü

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Dezenflasyon programı tüketicilerin harcama iştahını azaltırken, bu durum ticari hayatın önemli göstergelerinden birisi olan esnaf sayılarına da yansıdı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 2026’nın ilk ayına ilişkin esnaf işyeri istatistiklerini duyurdu. İstatistiklerde yeni işyeri sayısının geçen yılın altına kaldığı buna karşılık az da olsa kapanan işyeri sayısında ise arttığı gözlendi.

Buna göre, geçen yıl Ocak ayında 29 bin 184 esnaf işyeri kurulurken, bu yılın ilk ayında kurulan işyeri sayısı yüzde 4.31 oranında azalarak 27 bin 924’e geriledi. Aynı dönemde kapanan esnaf işyeri sayısı ise yüzde 1.4 oranında artarak 12 bin 524’ten 12 bin 736’ya yükseldi.

2025'te 120 bin esnaf kapandı

TESK verilerine göre 2022 yılında 333 bin 236 şirket kurulurken, 2023’te 313 bin 774, 2024’te 287 bin 624 ve 2025’te ise 323 bin 481 esnaf işyeri kuruldu. Kapanan işyeri sayısı ise 2022’de 125 bin 598, 2023’te 139 bin 69, 2024’te 120 bin 5 ve 2025’te ise 120 bin 423 esnaf işyeri kapanmıştı.