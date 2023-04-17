Esnaf için e-dönüşüm zorunluluğu 1 Temmuz’da başlıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa zorunlu hale getirilen e-dönüşüme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esnaf ve sanatkarların 1 Temmuz'da e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş yapacağını belirten Palandöken, "TESK ile KolaySoft Teknoloji AŞ arasında imzalanan protokol ile esnaf ve sanatkarların e-Belge, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Defter vb. e-Dönüşüm uygulama süreçlerine ait bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına ulaştırılması ve saklanması Esnaf Fatura Web Portalı'ndan sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, faturaların elektronik fatura yerine kağıt fatura olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesileceğine işaret ederek şunları kaydetti: “Esnafın e-dönüşüm çözümlerine dair imzalanan protokol kapsamında esnaf ve sanatkarlarımız en uygun koşullarla ilgili uygulamalara geçiş yapabilecek ve kullanabilecektir. Esnafımız https://basvuru.esnaffatura.com adresinden esnaf fatura için başvuru yapabilir. Başvuruya istinaden, tarafına gelen maildeki kullanıcı adı ve şifre ile https://portal.esnaffatura.com adresinden giriş yaparak, gerekli aktivasyon işlemi gerçekleştirerek kullanıma başlayabilir.”