Esnafa geçen yıl 175.8 milyar lira kredi kullandırıldı

CANAN SAKARYA / ANKARA

2025 yılında 257 bin 709 kredi işlemiyle esnafa 175.8 milyar lira kaynak sağlanarak yıllık bazda rekor kırıldığını kaydeden Bakan Bolat, 2026 yılının Ocak ayında ise 16 bin 879 işlem kapsamında 12.6 milyar lira kredi kullandırıldığı belirtti.

Milletvekillerinin esnaf ve sanatkarlara ilişkin soru önergesini yanıtlayan Bolat, 2025 yılında yapılan düzenlemelerle faiz indirimli kredilere ilişkin önemli kolaylıkların hayata geçirildiğini, işletme kredilerinin üst limitlerinin 1 milyon liraya, yatırım kredilerinin üst limitlerinin ise 2,5 milyon liraya çıkarıldığını kaydetti. Bakan Bolat’ın verdiği bilgiye göre, esnaf ve sanatkarın finansmana erişimini kolaylaştıran adımlar kapsamında kredilerin yıllık faiz oranı 2025 yılı Mart ayında yüzde 25'e indirildi. Azami 5 yaşına kadar ikinci el araç alımları yatırım kredisi kapsamına alındı. Esnafın kredi alabilmesi için ticari faaliyetine başlangıç süresinden itibaren geçmesi gereken 6 aylık süre 3 aya düşürüldü.

Taksit ödeme vadesi uzatıldı

Kredi ve kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen kredilerin daha önce 3 ay olan azami taksit ödeme vadesi isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatıldı. Bakan Bolat, kredilerin geri ödeme vadesinde de bir düzenleme yapılarak 36 ay olan toplam kredi geri ödeme süresinin genişletilerek 48 aya yükseltildiğini belirterek, kredi ve kefalet kooperatiflerinin çalışma bölgelerinin bulundukları illerin sınırları dahilinde genişletilerek, esnaf ve sanatkârların finansmana erişimleri için kolaylık sağlandığını kaydetti.

Makine kredisi eklendi

Yeni düzenlemelerle daha önce işyeri ve taşıt edinme amacıyla sağlanan yatırım kredileri kapsamına 2.5 milyon lira limitli makine ve teçhizat alım kredisi de eklendi. Diğer taraftan kredilerde öngörülen yüzde 33’lük faturalandırma zorunluluğu bir yıl süreyle ertelendi. Yoğun talep nedeniyle beklemede olan kredi başvurularının 2025 sonuna kadar sonuçlandırılması için çalışmalar yürütülürken, limit üstü kredi başvuruların da belirli şartlarla cari faiz oranına yakın seviyelerde Halkbank tarafından karşılanabilir duruma getirildi.

Borçluya da kredi yolu açıldı

Vergi ve sosyal güvenlik borcu nedeniyle kredi kullanamayan esnaf için yeniden düzenlemeye gidildi. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, bu durumdaki esnafın kullanacağı kredi üzerinden azami yüzde 25 oranında ve bir yıl içinde en fazla 300 bin lira doğrudan kamu borçlarına mahsup edilecek. Kalan tutar ise esnafın kullanımına sunulacak. Aynı düzenleme ile geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi sahibi esnaf ve sanatkarlar için de 31 Aralık 2026 tarihine kadar kredi kullandırımlarında vergi ve sosyal güvenlik borcu olmaması şartının aranmaması imkanı getirildi.