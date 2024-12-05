Esnafa konum vergisi geliyor mu? En düşük emekli maaşı artacak mı? Cevdet Yılmaz açıkladı

Konum paylaşım ücreti iddialarına açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konum gönderenden vergi alınması ile düzenlemeye açıklık getirdi.

NTV'ye konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, esnaftan konum paylaşımına ilişkin ücret alınacağı haberlerinin gerçek dışı olduğunu söyledi. Yılmaz, "Esnafla ilgisi yok" dedi. Yılmaz, "Düzenleme coğrafi bilgi maddesinden alarak bunları gelir amaçlı, ticari amaçlı gelir elde edenler ile ilgili. Esnafı ilgilendirmiyor” diye konuştu.

Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da esnaftan konum vergisi alınacağına dair iddialara açıklama geldi. Açıklamada, "Esnaftan vergi alınacağı doğru değildir" ifadeleri kullanıldı.

Mecliste kabul edilen torba yasa da Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldığı belirtilmişti. Düzenlemeye göre, internette ya da telefon uygulamalarında konum paylaşan ticari işletmeler ve bu paylaşımı sağlayanlar izin bedeli ödeyeceği belirtiliyordu. İzin bedeli ödemeyen işletmelere ceza kesileceği vurgulanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Esnafa Konum Vergisi” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun"un; esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi’nde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsadığının altı çizildi.

"Esnafı kapsamıyor"

Konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisinin kesinlikle doğru olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bugün bazı medya organlarında “Esnafa Konum Vergisi” başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir.

KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ pic.twitter.com/TX7SHwFEG5 — T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) December 5, 2024

"Göç meselesinde 13 yıllık süreçte yaşadıklarımız ortada"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın canlı yayın açıklamaları şöyle:

Suriye'de uzun zamandır istikrarsızlık var, 13 yılı buldu. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana bir ülkeyiz. Şu anki hadise, Suriye'deki rejim ve muhalifler arasında yaşanan çatışma. Biz Suriye'de istikrar ve huzur istiyoruz. Aylardır biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Suriye rejimine çağrılar yapıyor. İki tane bizi doğrudan ilgilendiren mesele var, birincisi terör tehdidi. Terör yapıları olduğunu biliyoruz, Türkiye'nin buna izin vermesi mümkün değil. Göç meselesi Türkiye'ye dönük 13 yıllık süreçte yaşadıklarımız ortada. Türkiye bu hassasiyetler içinde Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana tavır ortaya koyuyor.

"TUSAŞ'a saldırıyı yapanların Suriye'den geldiklerini biliyoruz"

Tel Rıfat önemli bir coğrafya. Burada terör örgütünün yapılanması söz konusuydu. Terör yapılanmalarından temizlenme sürecinde Tel Rıfat. İnsanların huzur içinde yaşamaları bakımından, Türkiye'ye yönelik saldırıların risklerin düşmesi bakımından önemli. Tel Rıfat'taki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. TUSAŞ'a saldırıyı yapanların Suriye'den geldiklerini biliyoruz.

"Türkiye'de 2.9 milyon Suriyeli var"

Türkiye yakından takip ediyor Suriye'yi. Göç meselesinde, bu hadiseler gerçekleşmeden önce geri dönüş süreci başlamıştı. Aylık 10 binin üzerinde geri dönüşler söz konusuydu 700 bini aşmıştı. Türkiye'de 2.9 milyon Suriyeli var. Bunun da yüzde 42'si Halep bölgesinden. Suriyeli kardeşlerimizin büyük kısmı Halepli.

Terörle mücadele operasyonları

Pençe Kilit operasyonunda kilidin kapatıldığı açıklandı. Irak sınırının tamamında terör örgütünden arındırılmış bir güvenli alan da oluşturuldu. PKK terör örgütü ile mücadelede bu yeni aşamayı nasıl değerlendirirsiniz?

"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve diğer unsurlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır süren operasyonlarımız sonucu önemli gelişmeler yaşandı. Bu kilidin kapanması neden önemli, çünkü çok zor bir coğrafya. Bu yüzden bunu sağlamak çok kıymetli."

"Bahçeli'nin tutumu farklı yorumlanmamalıdır"

Sayın Bahçeli çok önemli siyaset ve devlet adamı. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri analiz ederek ülkemizin geleceği açısından tutum geliştiriyor. Bu rastgele bir hadise değil. Bölgemiz üzerinde emperyalist tehditlerin geliştiğini görüyoruz. İsrail'in bölgede oluşturduğu tehditleri, gerilimleri görüyoruz. Bahçeli bu ortam içinde şöyle bir tutum sergiliyor, önce ülkem, milletim, sonra partim ve ben der. Detaylara takılmadan büyük resmi görmek istiyorum. Terörsüz Türkiye. Bu kesinlikle terörle mücadele anlamında farklı yorumlanmamalıdır. Ülkemiz terörden çok çekti.

"Kayyumlarla ilgili yapılan geçici tedbirdir"

Demokrasi ve terör aynı anda gelebilecek kavramlar değil. Kayyumlarla ilgili yapılan geçici tedbirdir. Terörün gölgesi demokrasiden çekildiği zaman böyle bir tartışmanın zemini kalmayacaktır.

Ceza infaz düzenlemesi

Toplumda Cezasızlık algısı çokça konuşulmuştu. Bu noktada Cumhurbaşkanı ceza infaz düzenlemesinde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, 10’uncu yargı paketinde ceza infaz yasanında değişikliğe gidileceğini açıkladı. Ne gibi değişiklikler bizi bekliyor? Toplumda cezasızlık algısını giderecek ne gibi unsurlar olacak?

"Normalde baktığımızda özellikle uluslararası düzeyde baktığımızda, cezaevimimizde bulunan suçlular pek az da değil. Cezasızlık algısı oluşturan hadiseler nelerse, Adalet Bakanlığımız çalışma yürütmekte."

AK Parti’de değişim

AK Parti’de Kongre takvimi netleşti mi?

"Tarih tam olarak net değil. Netleşince ilan edilecektir. Ama sürecimiz ilçelerden, illere hız ilerleyecektir. Biz her zaman deriz ki, AK Parti'nin rotasını millet çizer. O yüzden bu süreci çok önemsiyoruz. Halkımızın, talepleri doğrultusunda bir değişim sürecine gireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük kongredeki konuşmasının oldukça önemli olacağını ve dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum."

Kongrede nasıl bir değişim bizi bekliyor? Bu değişim kabineyi kapsar mı?

"Değişimin ihtiyacı neredeyse, ne gerektiriyorsa yapılacaktır."

"Dezenflasyon süreci devam edecektir"

Geçen Haziran'dan itibaren dezenflasyon süreci başladı. Haziran'dan bu yana 28.4 puan enflasyon düştü. Hizmet enflasyonun katılığın en fazla olduğu enflasyondur. Kasım ayında işlenmemiş gıdada sebze meyvede beklenmeyen hareketlenme oldu. Çekirdek enflasyon baktığımızda doğru bir yolda ilerlediğimizi görüyoruz. Hedefler tutmayabilir ama önemli olan istikamettir. Gittiğimiz yol bellidir. Dezenflasyon süreci devam edecektir. Türkiye enflasyonda yeniden tek haneli rakamlara ulaşacaktır.

"17 çeyrektir kesintisiz büyüme devam ediyor"

Üçüncü çeyrek verileri geldi. 2.1 büyüme sağlandı, 17 çeyrektir kesintisiz büyüme devam ediyor. İkinci çeyrekte biraz beklentilerin altında oldu. Dördüncü çeyrekte bir miktar daha toparlanma görüyoruz. Yıl geneli son çeyrek çıktıktan sonra ortaya çıkacak. 9 ayda yüzde 3,2 büyümüş Türkiye.

Asgari ücret görüşmeleri

Asgari ücrette nasıl bir zam politikası olacak?

Kamu, işçi ve işveren mekanizması var. Öteden beri mekanizma söz konusu ve çalışması söz konusu. 10 Aralık'ta ilk toplantı yapılacak ve Aralık sonuna kadar neticelenecek. Asgari ücretten fazla ücret verenlerin elini kimse tutmuyor. Dolayısıyla burada önemli olan bunun altında olmaz çizgisidir. İşletmeler kendi müzakereleri doğrultusunda kamuyu etkileyen bir şey değil. Kamuda asgari ücret yok. 2023'te yüzde 100'den fazla artış yaptık, 2024'te yüzde 50'ye yakın artış yapıldı. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergi dışı tuttuk. Asgari ücreti vergi dışı tuttuğumuz için vergi harcaması 677 milyar TL, gelecek yıl 800 milyar liradan bahsediyoruz. Kişi başına 35 bin 505 TL.

Asgari ücrette bu dönem denge aranacaktır. Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz. Üretimi sürdürme noktasında iş dünyası tarafından sürdürülebilirlik açısından değerlendirmeler yapılacaktır.

En düşük emekli aylığı artacak mı?

Yılbaşı memur ve emekliler için de zam dönemi. Memur ve memur emeklileri ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam uygulaması toplu sözleşme ve yasalarla belli ama özellikle en düşük maaşı alan gruptaki emekliler için ne yapılacak?

Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır.

Yeniden değerleme oranı değişecek mi?

(Yeniden değerleme oranı) Kamunun gelir ihtiyacı var, birçok hizmet yapılıyor. Dezenflasyon politikasına mali politikayla destek konusu var. Değerlendirme yapılıp belli kararlar alınacaktır.