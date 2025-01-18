Esnafın mağduriyeti giderildi! Palandöken: Bağ-Kur'lu borcu olsa da sağlıktan yararlanabilecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, SGK’ya prim borcu olanların sağlıktan yararlanmasına yönelik uygulamanın 1 yıl süre ile uzaltılması kararını değerlendirdi.

“Esnafın yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırıldı”

Palandöken kararla esnafın yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırıldığını söyleyerek, “Bağ-Kur'luların borcu olsa dahi sağlıktan yararlanmasının önü açıldı. İnsanlar borçlarını ödediklerinde bu sağlık primlerini ceza olarak yatırmak zorunda kalıyorlardı. Ancak 31 Aralık 2025'e kadar uzatılması, hem esnafın hem de Bağ-Kur'lu tüm çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanmasının önünü açtı” dedi.

Palandöken: Uygulama ilaç alımını kapsayacak şekilde genişletilmeli

Palandöken, uygulamanın sağlık hizmetlerinin yanı sıra ilaç alımını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini söyledi. TESK Genel Başkanı Palandöken, “Zaten Bağ-Kur'lu çalışanların veya esnafın bu konudaki mağduriyeti giderilmiş oldu. Bugüne kadar, bir aydır sağlık hizmetinden yoksun bırakılmanın ne kadar zor olduğunu ilk etapta görmüş olduk ve borçlarını yatırmak suretiyle normal ödeme sisteminin gelişmesine katkı sağlayacaklar. Ben, Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu olarak, iki talebimizin de hayata geçirilmesini çok önemli buluyorum. Tabi ilerleyen zamanlarda, tedavi süreçlerinde ilaçlarını alabilirlerse daha da rahat edecekler, çünkü sağlık hizmeti ihmal edilmiyor ancak oldukça masraflı bir süreç. Devletin bunu karşılaması yatmayan primlerden dolayı sıkıntı yaratabiliyor, ama neticede insanlar borçlarını ödeyecekler ve alınan hizmetin bedeli de sağlıklı bir çalışma modeliyle daha faydalı bir kazanca dönüşecek” diye konuştu.

Deprem bölgesinde mücbir sebep hali 6 ay süre ile uzaltıldı

Prim kararının yanı sıra Palandöken’in gündeminde deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatılması da vardı. Bendevi Palandöken “6 Şubat depreminde büyük maddi zarar ve can kaybı yaşayan illerimizde mücbir sebep süreci Mayıs ayına kadar uzatıldı. Bizim talebimiz, ancak yıl sonuna kadar toparlanabileceği yönündeydi, çünkü insanlar hem canlarını hem de mallarını kaybettiler; ancak 6 aylık bir süre uzatımı yapılmış oldu” ifadelerini kullandı.