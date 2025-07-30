Esnafın yükü hafifliyor! Düşük POS komisyonu ve araç finansmanı tek çatı altında sunulacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Esnafa nefes aldıracak

Yapılan anlaşma kapsamında, Türkiye genelindeki yaklaşık 2 buçuk milyon esnaf ve sanatkârın finansal ihtiyaçlarını karşılamaya ve iş süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik kapsamlı destekler sunulacak.

Palandöken: Esnafımızın mali yükü hafifletiliyor

Esnaf ve sanatkarların mali yükünü hafifletecek anlamlı bir işbirliğine imza attıklarını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımıza özel hazırlanan bu destek paketiyle, düşük POS komisyon oranları, uygun koşullarda araç finansmanı, ticari kredi kartlarında taksitlendirme imkânı ve fatura desteği gibi günlük işleyişe doğrudan katkı sağlayacak çözümler sunuluyor. Aynı zamanda, ücretsiz EFT/havale işlemleri, çek karnesi ve HGS gibi bankacılık hizmetleri de kampanya kapsamında esnafımıza masrafsız olarak sunuluyor. Ayrıca, ilk harcamaya özel nakit iade gibi ek faydalarla esnafımızın mali yükü hafifletiliyor. Bu anlamlı iş birliğinin esnaf ve sanatkâr camiamıza hayırlı olmasını diliyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Esnaflarımızla sürdürülebilir bir ilişki kurmak önceliğimiz"

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, iş birliğiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Üretimin, istihdamın ve yerel ekonomilerin taşıyıcısı olan esnaflarımız, bizim için sadece bir müşteri grubu değil; ekonomimizin omurgasını oluşturan değerli paydaşlardır. Katılım finans ilkelerimiz doğrultusunda, esnafla uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ilişki kurmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. TESK ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle esnafa özel sunduğumuz finansman ve bankacılık çözümlerini daha geniş bir kesime ulaştırmayı amaçlıyoruz. Kampanya kapsamında sunduğumuz, esnafın öncelikli ihtiyacı olan POS ve kart çözümlerine ilave olarak EFT gibi farklı bankacılık ürünlerini de aynı anda ve tek platformdan sunmamız ise esnafımızın günlük operasyonlarını kolaylaştıran bütüncül bir yaklaşımın göstergesidir. Özellikle Cebim POS gibi, herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymadan yalnızca akıllı telefonlar üzerinden ödeme almayı mümkün kılan, masrafsız ve güvenli çözümlerimiz sayesinde, sahada hizmet veren esnaf ve KOBİ’lerin işlerini her yerden kesintisiz şekilde yürütmesini destekliyoruz.”