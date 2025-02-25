Esnaftan müşteri kaybına yeni çözüm: Menüde ikram tercihli oluyor

Esnaf müşteri kaybetmemek için önce porsiyonları küçülttü, şimdi de ikramlı ve ikramsız ürünleri menüye koydu. Eğer ikramsız bir menü tercih edilirse fiyat düşüyor.

Klasik ikramlıklar olmazsa fiyat yüzde 21 düşüyor

Ankara’da bir kebapçı menüyü ikramlı ve ikramsız seçeneklerini koydu. Mevsim salata, tarator gibi ikramların olmadığı menülerde fiyatlar yüzde 21 düştü. NTV'ye konuşan restoran işletmecisi Abdurrahman Işıksever, “Fiyatların makul hale gelmesini istiyorsak özgürlüğü müşteriye bırakmak lazım” diyor.

İkram istenirse fark ödenecek

İkramsız tarifede Adana kebap 499 liradan, 394 liraya düşüyor. Et döner dürüm 374 liradan 295 liraya, ciğer şiş 474 liradan 374 liraya, beyti ise 494 liradan 319 liraya düşüyor.

4 kişilik bir aile restorana gittiğinde ikramsız İskender tercih ederse ödenmesi gereken bedel 1276 lira oluyor. İkramlı olanı tercih edilirse 340 liralık farkı ödemesi gerekecek.

“İsteğe bağlı ikram israfın önüne geçer”

Müşteriler ise, “İkram adı altında yenmeyen ürünler de masaya konuluyor. İkramsız isteğe bağlı olursa hem daha uyguna gelecek hem de israfın önüne geçmiş olacaklardır” dedi.