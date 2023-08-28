EssilorLuxottica S.A.'ya yönelik rekabet soruşturması sonuçlandı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, EssilorLuxottica S.A.'nın optik piyasasındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıcı ve dışlayıcı nitelikteki davranışlarının Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucu, EssilorLuxottica S.A.nın 1 Ekim 2018 tarihine ilişkin başka bir kararla bağlayıcı hale getirilen taahhütlere aykırı davrandığına ve bu nedenle idari para cezası verilmesine hükmedildi.

Ayrıca, EssilorLuxottica S.A.'nın oftalmik lens ve oftalmik makinenin birlikte sunulduğu sözleşmelerinin ve pazardaki diğer eylemlerinin fiili münhasırlık yarattığı, rakipleri dışlayıcı nitelikte olduğu, bu eylemlerle kanunu ihlal ettiği ve idari para cezası uygulanması gerektiği kararına varıldı.

Buna karşın firmaya, 1 Ekim 2018 tarihli kararla bağlayıcı hale getirilen taahhütlere aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezası verildiğinden "ne bis in idem" (aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz) hukuk genel ilkesi çerçevesinde yeni bir idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığına karar verildi.